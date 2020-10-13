Ülkemizde üretilen yeni Hyundai i20'nin fiyatı belli oldu

Hyundai'nin ülkemizde ürettiği yeni nesil i20'nin ülkemizde satılacak versiyonları ve Türkiye fiyatları açıklandı.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai'nin ülkemizdeki fabrikasında üretilen yeni nesil i20 modelleri sonunda yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Şirket, düzenlediği basın toplantısı ile birlikte yeni nesil i20'nin ülkemizde satılacak versiyonlarını ve fiyatlarını açıkladı.

Geniş ızgara tasarımına rağmen tanıdık yüzünü korumayı başaran i20, eskisinden çok daha sportif bir görünüme sahip.

Yeni gövde hatları arka kısma kadar uzanan araç, profilden de daha dinamik bir görüntüye kavuştu.

Üçüncü nesil hatchback, 10.25 inç büyüklüğe varan bir bilgi eğlence sistemi ile birlikte geliyor.

Ayrıca donanım seçeneklerine göre, Apple CarPlay ve Android Auto desteği de kullanıcılara sunulacak.

HYUNDAI i20, 3 FARKLI MOTORLA SATIŞA ÇIKIYOR

Hyundai'nin açıklamalarına göre yeni i20, ülkemizde üç farklı güç ünitesi ile satışa sunulacak.

Bunlardan ilki ve en dikkat çekici olanı 1.4 litrelik MPI motor olacak. Hem 6 ileri manuel hem de 6 ileri otomatik şanzıman seçeneklerin sahip olan bu motor, Jump ismi verilen giriş seviyesi donanım paketi ile alınabiliyor.

İkinci sırada bulunan 1.0 litrelik turbo benzinli ve 100 bg güç üretebilen ünite ise sadece 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman seçeneğine sahip.

Güney Kore menşeli üretici, bu motorun yeni nesil ile birlikte tanıttığı yarı hibrit destekli versiyonunu da üçüncü seçenek olarak ülkemizde satışa sunacak.

Hyundai, yıl sonuna kadar ülkemizde 5 bin adet i20 satmak istiyor. Buna ek olarak i20'nin merakla beklenen "N" versiyonu da İzmit'te bulunan Hyundai tesisinde üretilecek.

HYUNDAI i20 TÜRKİYE FİYATLARI

i20 1.4 L MPI Benzinli 6 İleri Manuel Şanzıman Jump - 158 bin 500 TL

- i20 1.4 L MPI Benzinli 6 İleri Manuel Şanzıman Style - 176 bin TL



- i20 1.4 L MPI Benzinli 6 İleri Otomatik Şanzıman Jump - 179 bin TL

i20 1.4 L MPI Benzinli 6 İleri Otomatik Şanzıman Style - 187 bin TL



i20 1.4 L MPI Benzinli 6 İleri Otomatik Şanzıman Style Plus - 199 bin TL



i20 1.4 L MPI Benzinli 6 İleri Otomatik Şanzıman Elite - 206 bin TL



i20 1.4 L MPI Benzinli 6 İleri Otomatik Şanzıman Elite Plus - 231 bin TL

1.0 L Turbo Benzinli 7 İleri DCT Şanzıman Style - 201 bin TL

1.0 L Turbo Benzinli 7 İleri DCT Şanzıman Style Plus - 213 bin TL



1.0 L Turbo Benzinli 7 İleri DCT Şanzıman Elite - 220 bin TL



1.0 L Turbo Benzinli 7 İleri DCT Şanzıman Elite Plus - 231 bin TL



1.0 L 48V Yarı Hibrit 7 İleri DCT Style Plus - 218 bin TL



Kaynak: Motor1 Türkiye, Hyundai