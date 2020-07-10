Dolar
6.8652
0.0597%
Euro
7.7358
-0.1729%
Altın
1796.95
-0.3593%
Borsa
115793.59
0%
G. Altın
396.589
-0.341%
Bitcoin
62926.24
-1.1881%
23ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 23 C

    Ülkemizdeki elektrikli otomobil sayısı artıyor

    Haziran sonunda Türkiye'de 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 09:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ülkemizdeki elektrikli otomobil sayısı artıyor

    Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen yıl artmaya devam ederken, birçok otomobil üreticisi kendi modelleri üzerinde çalışıyor.

    Ülkemizdeki elektrikli otomobil satış verilerine baktığımızda, tıpkı birçok ülkedeki gibi artış yaşandığını görüyoruz.

    Bu yılın ilk 6 aylık döneminde elektrikli otomobil satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 92,2 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 18 arttı.

    173 ADET SATILDI

    Haziran sonunda 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

    otomobil

    2020 yılı Haziran ayı sonunda otomobil pazarında motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 101 bin 998 adetle yüzde 50,1 pay aldı.

    Dizel otomobil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42,6 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 36 adetle yüzde 4,4 oldu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise 2,9 olarak belirlendi.

    DİZEL SATIŞLAR AZALDI

    Benzinli otomobil satışları haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76,9 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 47,9 yükseldi. Dizel otomobil satışları ise yüzde 1,1 geriledi.

    Görüş Bildir