Ülkemizdeki elektrikli otomobil sayısı artıyor

Haziran sonunda Türkiye'de 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Elektrikli otomobillere olan ilgi her geçen yıl artmaya devam ederken, birçok otomobil üreticisi kendi modelleri üzerinde çalışıyor.

Ülkemizdeki elektrikli otomobil satış verilerine baktığımızda, tıpkı birçok ülkedeki gibi artış yaşandığını görüyoruz.

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde elektrikli otomobil satışları, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 92,2 ve hibrit otomobil satışları da yüzde 18 arttı.

173 ADET SATILDI

Haziran sonunda 173 adet elektrikli ve 5 bin 704 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.

2020 yılı Haziran ayı sonunda otomobil pazarında motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli otomobil satışları 101 bin 998 adetle yüzde 50,1 pay aldı.

Dizel otomobil satışları 86 bin 684 adetle yüzde 42,6 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 9 bin 36 adetle yüzde 4,4 oldu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin payı ise 2,9 olarak belirlendi.

DİZEL SATIŞLAR AZALDI

Benzinli otomobil satışları haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 76,9 ve otogazlı otomobil satışları yüzde 47,9 yükseldi. Dizel otomobil satışları ise yüzde 1,1 geriledi.