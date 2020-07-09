Ülkemizdeki otomobil üreticileri üretime ara veriyor

Türkiye'de üretim yapan Ford, Renault, Toyota, Honda ve Tofaş ağustos ayında bakım arası vermeye hazırlanıyor.

Koronavirüs nedeniyle ülkemizdeki fabrikalarında üretime ara vermek zorunda kalan, ancak daha sonra yeniden fabrikalarını açan otomobil üreticileri, ağustos ayında yeni bir ara daha vermeye hazırlanıyor.

BAKIM ARASI VERİLECEK

Türkiye'de otomotiv fabrikalarında ağustos ayından itibaren kapasitelerin yüzde 100'e ulaşması beklenirken, yaz aylarındaki planlı rutin bakım aralarının devreye gireceği açıklandı.

Koronavirüs nedeniyle 2 aya yaklaşan aralar verilmesine rağmen neden yine ara verildiğine ilişkin gelen sorulara ise, Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı ve Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün yanıt verdi. Yenigün, pandemi döneminde düzenli bakım yapamadıklarını açıkladı.

Haydar Yenigün; bu durumun her fabrikanın kendi kararı olduğunu belirterek, Ford Otosan'ın geçen seneye göre süreyi kısa tutup yaklaşık 2 hafta ara vereceğini belirtti.

Aynı şekilde Tofaş, Oyak Renault, Toyota ve Honda da ağustos ayında ortalama 2'şer hafta aralar verecek. Bu aralara kurban bayramının da dahil edileceği söyleniyor.

HYUNDAI ÜRETİME DEVAM EDECEK

Ağustos ayında üretime tek devam edecek otomobil üreticisi ise Hyundai olacak. Hyundai Genel Müdürü Murat Berkel, yeni i20 üretiminin devreye girmesinden dolayı bu yıl ağustos ayında rutin bakım arası verilmeyeceğini açıkladı.