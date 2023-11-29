Ülkemizden ayrılan Lancia Ypsilon, Avrupa'da yeniden doğmak istiyor 2014 yılından beri ülkemizde görmediğimiz Lancia, Ypsilon modeli ile Avrupa'da söz sahibi olmaya çalışacak.

ensonhaber.com

2014 yılında ülkemizden ayrılan Lancia, Avrupa'da pek de başarılı olamamıştı. Elinde kalan tek modeli Ypsilon’u sadece İtalya’da sunan marka için Stellantis harekete geçti.

Şubat ayında 3. nesliyle karşımıza çıkacak olan Lancia Ypsilon, artık yepyeni bir kimliğe sahip.

İlk planda 1.906 adet üretilmesi planlanan kompakt elektrikli araç, önümüzdeki yaz itibarıyla müşteriyle buluşacak

Otomobil, artık elektrikli odaklı üretilse de içten yanmalı motora sahip versiyonu da satışa sunulacak.

Avrupa'ya açılıyor

Stellantis sayesinde Avrupa'da yeniden söz sahibi olmak isteyen Lancia, artık sadece İtalya'da değil tüm Avrupa'da boy gösterecek.

Günümüzde Lancia’nın model gamında sadece 2011 yılından beri ürettiği Ypsilon bulunuyor.

Fiat Chrysler döneminde ortaya çıkan Mini platformuna inşa edilen model, 3 kapılı bir şehir otomobiliydi.

Ancan yeni Ypsilon, 5 kapılı ve malzeme kalitesi anlamında ciddi farklar göreceğimiz bir model olarak karşımıza çıkacak..

Zira artık Lancia, giriş seviyesi bir marka değil, premium ligde Audi gibi markaların genç rakibi olmayı hedefliyor.

2026 yılında Lancia, Gamma isminde tam elektrikli sedan modeli ve 2028 yılında Delta isimli hatchback modeliyle ürün gamını zenginleştirecek.