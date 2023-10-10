Unutulan konsept otomobiller: Audi Avus Unutulan konsept otomobiller serimizde, asla üretime geçmemiş en iyi otomobillere göz atıyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz 1991 yılında tanıtılan Audi'nin Avus modeli.

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Günümüz otomotiv endüstrisi, sürekli olarak ileri teknolojiye ve yenilikçi tasarımlara odaklanarak büyümeye devam ediyor.

Konsept otomobiller, bu ilerlemeyi görsel bir şölene dönüştürüyor ve otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelecek vadediyor.

Unutulan konsept otomobiller serimizin 11. bölümünde, Audi Avus modeline yakından bakacağız.

Bölüm 11: Audi Avus

Audi Avus, Alman otomobil üreticisi Audi tarafından üretilen konsept bir spor otomobildi. Araç, ilk kez 1991 Tokyo Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı.

Avus'un ağırlığı azaltmaya yardımcı olan alüminyum bir uzay çerçevesi vardı. Yeni alüminyum mimarinin bu ikinci gösterimi 1994'te seri üretilen alüminyum A8'in yolunu açtı.

Avus'un dış cephesi J Mays tarafından tasarlandı ve 1930'ların boyasız alüminyum gövdelere sahip Auto Union yarış arabalarından ilham aldı. Paneller elle dövülmüş, cilalanmış 1,5 mm kalınlığında alüminyumdan yapıldı.

Avus'un motorunun 509 PS (374 kW; 502 hp) güç üreten 6,0 L 60 valfli bir W12 motor olması gerekiyordu.

Ancak Tokyo Otomobil Fuarı'nda gösterilen araba, ahşap ve plastikten yapılmış, hassas boyalı bir maket ile donatılmıştı. Bunun nedeni, o zamanlar amaçlanan güç aktarma organının hâlâ geliştirilme aşamasında olmasıydı.

Audi yapımı W12 motorlar, 2001 yılına kadar 2001 Audi A8 6.0 W12 quattro'da alıcılara sunulmuyordu . Avus'ta ayrıca üç kilitlenebilir diferansiyel, arkadan direksiyon ve tavana monte edilmiş NACA tarzı bir kanal bulunuyordu.

Audi'nin , yan aynaları üst tarafa monte edilmiş süper otomobili üretime sokmaya niyeti yoktu.

Birkaç zengin kişi, Ingolstadt merkezli otomobil üreticisini Avus'u tanesi 12 milyon dolar kadar bir fiyata üretmeye ikna etmeye çalıştı. Ancak Audi ikna olmadı.

Sonuç olarak Audi Avus, unutulan bir konsept otomobil olarak tarihteki yerini aldı. Geriye ise otomobilin fotoğrafları kaldı.