Unutulan konsept otomobiller: Jaguar XJ13 Üretilen konsept otomobiller serimizde, asla üretime geçmemiş en iyi otomobillere göz atıyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz Jaguar XJ13.

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Otomotiv endüstrisi, yıllar içinde sadece ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek tasarım ve teknoloji alanlarında önemli gelişmeler kaydetti.

Bu gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkan konsept otomobiller, adeta tasarımın ve mühendisliğin sınırlarını zorlayarak geleceğe ışık tuttu.

Unutulan konsept otomobiller serimizin ilk bölümümde, Jaguar XJ13 modeline yakından bakacağız.

Bölüm 1: Jaguar XJ13

İşler farklı gitseydi, Lamborghini Miura değil de XJ13 dünyanın ilk ortadan motorlu süper otomobili olabilirdi.

1966 yılında piyasaya sürülen 5,0 litrelik V12 motorlu XJ13, 1971'deki bir çekim seansı sırasında birkaç yüksek hızlı sürüşten daha heyecan verici bir şey yapmadı.

Jaguar XJ13, Jaguar Mühendislik Direktörü William Heynes tarafından 1960'ların ortalarında Le Mans'ta yarışmak üzere geliştirilen prototip bir yarış arabasıdır. Ancak otomobil hiçbir zaman yarışmadı ve sadece bir tane üretildi.

Arabanın değeri resmi olarak belirlenmedi, ancak 1996'da sahipleri tarafından 7 milyon sterlinlik bir teklif reddedildi. O zamanlar bir Ferrari 250 GTO'nun fiyatının üç katından fazlaydı .

XJ13, Heynes ve Claude Bailey tarafından tasarlanan 5.0 litrelik V12 motorla orta motor formatına sahipti.

Otomobil, 7600 devirde 502 beygir güç üreten, sürücünün arkasına monte edilen beş vitesli manuel ZF Transaks ile eşleştirilen bir motorla geldi.

Jaguar tarihinde ilk kez motor, sürücünün arkasına yerleştirildi. 1950'lerin sonlarında Cooper'ın Dünya Şampiyonası kazanan F1 arabaları tarafından başlatılan ortadan motorlu devrim, 1960'ların başında üst düzey spor araba yarışlarına yayıldı.

XJ13'ün 1965 Le Mans yarışı için zamanında hazır olacağı konuşulmasına rağmen, proje aslında 3 Haziran 1965'e kadar - yarıştan iki haftadan biraz daha uzun bir süre önce - başladı ve araba Mart 1966'ya kadar tamamlanmadı.

XJ13'ün test edilip geliştirilmek şöyle dursun, fabrika arazilerinde bile sürülmemesine karar veren Lyons tarafından hemen yasaklandı.

Yetenekli yarış pilotu ve eski bir Jaguar çalışanı olan David Hobbs, 1966'da XJ13'ü pistte test etmeye başladı ve hatta 1967'de Mira'da resmi olmayan bir tur rekoru kırmayı başardı.

Ek olarak, yakında gelecek olan düzenlemeler motor hacmini üç litre ile sınırlayacaktı ve bu nedenle projeden vazgeçilmesine karar verildi.

Yarış programından alınan dersler daha sonra Jaguar'ın yolda kullanılan V12 motorunun geliştirilmesine yardımcı olacaktı.

Bir sonraki bölümde, farklı bir otomobille karşınızda olacağız. Bizi takip etmeye devam edin.