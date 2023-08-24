Unutulan konsept otomobiller: Vauxhall XVR Üretilen konsept otomobiller serimizde, asla üretime geçmemiş en iyi otomobillere göz atıyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz 1966 yılında tanıtılan Vauxhall XVR modeli.

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Otomotiv endüstrisi, yıllar içinde sadece ulaşım aracı olmanın ötesine geçerek tasarım ve teknoloji alanlarında önemli gelişmeler kaydetti.

Bu gelişmelerin bir ürünü olarak ortaya çıkan konsept otomobiller, adeta tasarımın ve mühendisliğin sınırlarını zorlayarak geleceğe ışık tuttu.

Unutulan konsept otomobiller serimizin üçüncü bölümümde, Vauxhall XVR modeline yakından bakacağız.

Bölüm 3: Vauxhall XVR

Vauxhall'ın bugüne kadar ürettiği hiçbir şeye benzemeyen bu araç, kapaklı kaportası, arkadan menteşeli kuyruğu ve yukarıya doğru açılan iki kapısı olan, her biri hem yan cam hem de ön camın yarısı görevi gören iki koltuklu bir coupe'ydi.

Vauxhall XVR modelinden üç adet üretildi; bunlar arasında, 74bhp üreten 1,6 litrelik motora sahip, saatte 257 km hız yapan bir araç da vardı.

Otomobil hiçbir zaman üretime geçmemiş olsa da ultra ince arka lambalar gibi tasarım ipuçları daha sonra Vauxhall'ın Viva HC ve Firenza modellerine de ilham verdi.

Vauxhall Tasarım Direktörü David Jones, 1966 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda Luton şirketinin radikal konseptini tanıtırken, "Tarz anlayışından taviz vermeyen XVR, dünya otomotiv tasarımında gelecekteki trendi gösteriyor." dedi.

Teknik veriler:

Gövde: 2 koltuklu spor coupe

Motor: Sıralı 4 silindir

Motor Kapasitesi: 1.595cc

Azami Hız: 100mph

0-60mph: yok

Yakıt Tüketimi: Yok

Şanzıman: RWD, 4 vitesli senkromeçli şanzıman, sınırlı kaymalı diferansiyel