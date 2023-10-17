Unutulan konsept otomobiller: Yamaha OX99-11 Unutulan konsept otomobiller serimizde, asla üretime geçmemiş en iyi otomobillere göz atıyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz 1992 yılında tanıtılan Yamaha OX99-11 modeli.

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Günümüz otomotiv endüstrisi, sürekli olarak ileri teknolojiye ve yenilikçi tasarımlara odaklanarak büyümeye devam ediyor.

Konsept otomobiller, bu ilerlemeyi görsel bir şölene dönüştürüyor ve otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelecek vadediyor.

Unutulan konsept otomobiller serimizin 12. bölümünde, Yamaha OX99-11 modeline yakından bakacağız.

Bölüm 12: Yamaha OX99-11

Yamaha OX99-11 V12, Yamaha'nın yan kuruluşu Ypsilon Technology ve İngiliz mühendislik danışmanlığı şirketi IAD tarafından tasarlanan ve 1994 yılında üretime geçmesi beklenen bir spor otomobil projesiydi.

Yamaha, 1989 yılında Zakspeed takımının motor tedarikçisi olarak Formula 1'de yarışmaya başladı ve bu süre zarfında edindiği deneyimi kullanarak, gerçek Formula 1 teknolojisine dayanan bir araba üretmek istedi.

Formula 1 projesi rekabette kötü performans gösterse de 1991 yılına gelindiğinde ekip, Brabham ekibine sağlanan yeni bir motor olan OX99'u üretmişti.

Yamaha, daha sonra otomobilin ilk versiyonunu tasarlamak için bir Alman firmasına başvurdu. Yamaha, o zamanın spor arabalarına çok benzediği için sonuçtan memnun değildi ve proje üzerinde çalışmaya devam etmek için IAD ile temasa geçti.

1992 yılı başında, proje üzerinde çalışmaya başladıktan 12 ay sonra IAD, arabanın ilk versiyonunu üretti.

Otomobilin tasarımı Takuya Yura tarafından üstlenildi ve başlangıçta tek koltuklu olarak tasarlandı. Ancak Yamaha iki kişilik bir araç talep etti ve Yamaha'nın motosiklet uzmanlığıyla uyumlu bir tandem oturma düzeni önerildi.

Bu, yukarıdaki görselde de görebileceğiniz gibi, kokpit görünümlü tavanı gibi radikal ve biraz çirkin bir tasarımla sonuçlandı .

Diğer dikkate değer özellikler, F1 otomobiliyle aynı karbon fiber şasi ve OX99 motordu; bu, esasen tüketici pazarına saf bir yarış otomobilinin en yakın deneyimini sağlıyordu.

IAD ile Yamaha arasında bütçe konusunda yaşanan anlaşmazlıklar, Yamaha'nın projeyi kendi Ypsilon şirketine götürmesine neden oldu ve bu projeyi bitirmesi için altı ay süre tanındı. Aksi takdirde proje sonlandırılacaktı.

Daha da kötüsü, Japonya o sıralarda bir mali krizin ortasındaydı. Bu nedenle Yamaha, fiyatı 1 milyon doları aşan otomobil için müşteri bulamayacağına inandı.

Sonunda proje, 1994 yılına kadar ertelendi ve ardından iptal edildi. IAD tarafından toplam üç prototip üretildi.