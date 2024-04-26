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Üretimi yüzde 9 artıran Toyota 10 milyon hedefini tutturamadı

Üretimi yüzde 9 artıran Toyota 10 milyon hedefini tutturamadı Toyota, 2023 mali yılı araç üretiminin yüzde 9,2 artışla 9,97 milyona yükseldiğini bildirdi. Ancak şirket, daha önce duyurduğu 10,1 milyonluk araç üretim hedefini tutturamadı.