Üretimi yüzde 9 artıran Toyota 10 milyon hedefini tutturamadı

AA & Ensonhaber
Japon otomobil üreticisi Toyota, Nisan 2023-Mart 2024 arasındaki kapsamlı üretim, satış ve ihracat verilerini yayınladı.
Buna göre Toyota'nın 2023 mali yılında araç üretimi önceki mali yıla yüzde 9,2 artışla 9,97 milyona yükseldi.
Hedefi tutturamadı
Japon firmanın 2023 mali yılı kapsamlı daha önce duyurduğu 10,1 milyonluk araç üretim hedefi tutturulamadı.
Deniz aşırı üretim yüzde 5 artışla 6,66 milyona yükseldi. Avrupa ve Kuzey Amerika menşeli talep, bu artışa etki etti.
Firmanın Japonya içi üretimi ise yüzde 18,7 artışla 3,31 milyona çıktı.
Bu artışa koronavirüs sonrası ülke içi araç talebinin normalleşmesi olumlu yansıdı.
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