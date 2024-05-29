Uygun fiyatı elektrikli araç üreteceklerdi: Renault ve Volkswagen anlaşamadı Kaynaklara göre, Renault ve Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli araç geliştirme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı.

ensonhaber.com

Alman otomotiv devi Volkswagen ile Fransız Renault, Twingo'nun uygun fiyatlı elektrikli versiyonunu üretmek için bir süredir görüşmeler yürütüyordu.

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre, Volkswagen uzun süredir devam eden görüşmelerden çekilme kararı aldı.

Kaynaklar, anlaşmanın onaylanmaya çok yakın olduğunu, ancak Volkswagen'in geri adım atarak kendi arabasını geliştirmeye karar verdiğini söyledi.

Çinlilerin eli güçlendi

Çinli otomobil üreticileri, son zamanlarda Avrupa'da ucuz elektrikli otomobiller satarak rakipleriyle arayı açmaya başladı.

Avrupalı üreticiler ise iş birliği yaparak ucuz otomobil üretmek ve Çinlilerle rekabet etmek istiyor.

Volkswagen ve Renault'nun ucuz otomobil üretme planlarının suya düşmesi, en çoık Çinli rakiplerine yarayacak.

Öte yandan Renault, 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan elektrikli Twingo'yu geliştirmeye devam edecek.

Bir Volkswagen sözcüsü ise Alman otomobil üreticisinin hala uygun fiyatlı elektrikli araç seçeneklerini araştırdığını söyledi.