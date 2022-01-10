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    Uygun fiyatlı Hyundai Santro Türkiye'ye geliyor

    Uygun fiyatlı Hyundai Santro Türkiye'ye geliyor

    Hyundai'nin Hindistan pazarına özel olarak ürettiği Santro modeli, bu yıl içinde ülkemize gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 10:21
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    Türkiye'de otomobil fiyatlarının yükselmesi sonrası üreticiler yeni arayışlara girdi. Bu konuda ilk hamle, Türkiye'de en çok satan markalardan olan Hyundai'den geldi.

    Hyundai Türkiye pazarı amacıyla olabildiğince ucuz fiyatlı bir otomobili satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Hindistan'a özel olarak üretilen Hyundai Santro'nun ülkemizde satışa çıkması bekleniyor.

    Hyundai, alım gücü düşük ülkelerde satılan Hyundai Santro ile Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.

    FİYATI OLDUKÇA UYGUN

    Hyundai Santro, dünya çapında bir üne sahip olmasa da Asya piyasasında ve özellikle de Hindistan'da makul fiyatından ötürü çok yüksek satış rakamlarına ulaşıyor.

    hyundai santro

    1.1 MPI motora sahip olan Hyundai Santro, 5 ileri manuel vitesle Türkiye pazarına giriyor. Hyundai Santro'nun gereksinim amacıyla ucuz otomobil arayanlar tarafından tercih edilmesi bekleniyor.

    HYUNDAI SANTRO TÜRKİYE FİYATI

    Hyundai Santro, şu anda yoğun şekilde satıldığı Hindistan'da Türk Lirası olarak 87 Bin TL'ye satılıyor.

    Bu otomobilin Türkiye'ye girmesiyle, ÖTV ve KDV maliyetleri meydana çıkacak. Dolayısıyla Hyundai Santro'nun yaklaşık 150 - 160 bin TL'ye satılması bekleniyor.

    hyundai santro


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