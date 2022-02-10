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    Uygun fiyatlı Tata Tiago Türkiye'ye geliyor

    Asya pazarında önemli firmalarından Tata, en çok satan modellerinden biri olan Tiago’yu Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 08:44
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    Uygun fiyatlı Tata Tiago Türkiye'ye geliyor

    Türkiye'de otomobil fiyatlarının yükselmesi sonrası üreticiler yeni arayışlara girdi. Örneğin Hyundai, Türkiye pazarında olabildiğince ucuz fiyatlı otomobil satışa çıkarmak için, Hindistan'a özel olarak üretilen Santro'yu ülkemize getirecek.

    Hindistan'ın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan TATA da ülkemizdeki etkinliğini artırmak için düğmeye bastı.

    İddialara göre Hint otomobil markası, en ucuz otomobili olan Tiago modelini Türkiye pazarında satışa sunmak için çalışmalara başladı.

    TATA TIAGO ÖZELLİKLERİ

    1199 cc'lik motorla gelecek olan Tiago, 72 beygirlik güç üretiyor. 5 koltuk kapasiteli HB modelin maksimum torku ise 95Nm.

    Yolcu ve sürücü hava yastığı opsiyonuna sahip olan Tata Tiago'da klima da bulunuyor. Otomobil Hindistan'da vergiler dahil 95 bin TL'lik bir fiyata denk geliyor.

    tata tiago

    95 bin TL'ye en düşük ÖTV dilimi ve KDV'yi ekleyince, otomobilin fiyatı ülkemizde 180 bin TL'yi görebilir. Ancak şu anda ülkemizde satılan en ucuz sıfır otomobillere baktığımızda, bu fiyatın oldukça uygun olduğunu söylemeliyiz.

    Tata'nın bu modeli ülkemize getireceği haberinin şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu yeniden hatırlatalım.

    tata tiago

    tata


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