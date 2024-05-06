Uzmanlar duyurdu: Otomobil satışları daha da düşecek ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, önümüzdeki aylarda otomobil pazarındaki yavaşlamanın devam edeceğini söyledi.

ensonhaber.com

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay ülke genelinde 75 bin 919 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti.

Nisanda otomobil satışları 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 20,61 azalarak 61 bin 448 adede düşerken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 28,6 azalışla 14 bin 471 oldu.

"Beklediğimiz bir durumdu"

Sektörü değerlendiren ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, bu yavaşlamanın öngörüldüğünün altını çizerek, şu açıklamaları yaptı:

Sektör temsilcileri olarak beklediğimiz bir durumdu. ilk 3 ayda satışların yaklaşık yüzde 40-50’lik bölümü ÖTV muaf araçlardı. Haziran ayı da Kurban Bayramı sebebiyle yine ‘kısa ay’ olacak.



Bu nedenle içinde bulunduğumuz mayıs ayı sonuçları, bu yıl pazarın nasıl seyredeceği ile ilgili önemli bir ‘değerlendirme’ ayı gibi de görülecektir.

"Daha hızlı düşüşler gelebilir"