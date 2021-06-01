Uzmanlar, ikinci elde ekspertiz zorunluluğunu değerlendirdi

2. el otomobil veya arazi taşıtı satışının yapıldığı tarihten önceki 3 gün içinde, model yılına göre 8 yaşın veya 160 bin kilometrenin altındaki 2. el otomobiller için ekpertiz raporu zorunlu.

Ticaret Bakanlığı'nın, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair" yönetmeliği, 15 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

1 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, ikinci el araç alım satımlarında ticarete söz konusu olan aracın, TSE belgeli ekspertiz firmalarından rapor alması da zorunlu tutuluyor.

BAKANLIK VE NOTER TAKİP EDİYOR

Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında veri paylaşımı entegrasyonu gerçekleştiriliyor ve işletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi yapılıyor.

"PAZARDAKİ ARAÇLARIN YÜZDE 40'I KAYIT ALTINDA OLACAK"

Getirilen düzenlemeyi sektör temsilcileri değerlendirdi. Kararla birlikte ikinci el araç sektöründeki kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasına katkı sağlanacağı belirtilirken, Otomerkezi CEO'su Ali Karakaş "İkinci el araç pazarı yıllardır belirli bir regülasyona kavuşturulmak isteniyordu. Sadece ikinci el araç ticareti yapan işletmeleri kapsayacak yeni düzenlemeyle birlikte pazardaki araçların yüzde 40'lık kısmı kayıt altına alınmış olacak. Sektörün kurumsallaşmasında önemli bir rol üstlenecek bu adımı doğru buluyor ve destekliyoruz." dedi.

31 Temmuz 2021 tarihine kadar, ikinci el araç alım satımı yapan işletmelerin Yetki Belgesi alması gerektiğini vurgulayan Ali Karakaş, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen araç satışlarının yüzde 60'ının kayıt dışı olduğuna dikkat çekti.

Uzun yıllardır ikinci el araç pazarının regülasyonlara kavuşturulması için çalışmalar yapıldığını dile getiren Karakaş, alınan kararı desteklediklerini söyledi.

"İKİNCİ EL OTOLARA GÜVEN ARTACAK"

Düzenlemeyle tüketicilerin ikinci el araçlara olan güven duygusunun artacağını ifade eden Karakaş, "İkinci el araç pazarına olan ilgiyi artıracak bu gelişme, sıfır kilometre araç satın almayı düşünenlerin kararını etkilemeyecek, ikinci ele yönlendirmeyecektir.

Sıfır kilometre araçlardan ikinci el araçlara bir talep geçişi beklemiyoruz. En yüksek talep halen 7-12 yaş arası ve 70 bin TL-140 bin TL fiyat etiketine sahip otomobillerde.

8 yaşından daha yaşlı araçlara herhangi şekilde garanti vermek ise mümkün değil, bu sebeple yapılan düzenleme gerçekçi. En önemli unsur, kademeli şekilde sektörün kurumsallaşmasında ve yeni standartlara ulaşılmasında önemli bir rol üstlenecek." ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre; işletmelerinde TSE ve HYB belgesinin kritik bir öneme sahip olduğunu belirtirken; tarafsız ve bağımsız, kurumsal ekspertiz şirketlerinin önemine dikkat çekti.

Emre, "Uzun yıllardır vatandaşların yaşadığı tedirginlik ve mağduriyetlerin son bulması adına alınan karar oldukça olumlu ve sevindirici bir gelişme. 2020 yılında satışı yapılan 8,2 milyon aracın yüzde 65'i ekspertiz işlemine tabii olurken, düzenlemeyle birlikte bu oranın uzun vadede yüzde 95'e ulaşacağını öngörüyoruz." dedi.

