Uzmanlar uyarıyor: TSE onaylı ekspertiz raporu alın

Diyarbakır'da kurumsal ekspertiz uzmanı olarak görev yapan Tarık Aydın, vatandaşları sıfır araç alırken ekspertiz yapmaları konusunda uyardı.

Ticaret Bakanlığı'nın, "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair" yönetmeliği, 15 Ağustos 2020'de Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

1 Eylül'den itibaren yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, ikinci el araç alım satımlarında ticarete söz konusu olan aracın, TSE belgeli ekspertiz firmalarından rapor alması da zorunlu tutuluyor.

GİZLİ KUSURLU ARAÇLAR VAR

Gemi veya tır sevkiyatında sürtme çarpma gibi problemlerin yer aldığı sıfır araçlar ‘gizli kusur' olarak onarımı yapılarak satışa sunuluyor.

Diyarbakır'da bir kurumsal ekspertiz uzmanı Tarık Aydın, vatandaşları sıfır araç alırken ekspertiz yapmaları konusunda uyardı.

Son günlerde şikayetlerin arttığı bu durumla ilgili sıfır araçlara da ekspertiz yapılması ve merdiven altı olmayan TSE ile anlaşmalı kurumsal ekspertizlerde yapılması dahilinde mağduriyetin giderildiği açıklayan Aydın, araçlarda yaşanan problemleri sıraladı.

Aydın, "Sıfır araç bayiden çıkış yaptığı zaman vatandaşlar ekspertiz yapmadan o şekilde alıyor. Tüketici bu konuda çok mağdur, araç alıp üzerinde zaman geçtikten sonra gelip test ettiğimizde;boya, hata, elektrik ve motor aksamında sıkıntılar çıkıyor.

"BAYİLER BOYATIP SATIYOR"

Sıfır araç geldiğinde gemilereler ya da tırlarla getirildiğinde indir bindir durumu olduğunda bir yere çarpma veya sürtmede bayi bunu boyatıp satabiliyor. Tüketicide bunun farkında değil, aldığı zaman aracın ekspertizi yapmadan netice olarak yetkili bayi olduğu için güveniyor, belli bir zaman sonra tüketici aracını sattığı zaman bu konuda mağduriyet yaşıyor.

"UYGUN EKSPERTİZLERE BAKTIRIN"

Tüketici sıfır araç aldıklarında TSE'ye uygun kurumsal ekspertizlerde baktırmalarını öneriyoruz, mağduriyet yaşamama adına. Şikayetler arttığı için insanlar genel olarak mağdur. Mağduriyetleri gidermek adına ekspertiz yapmalarını öneriyoruz.

"TSE BELGESİZ EKSPERTİZLERE DİKKAT"

Ne yazık ki birçok ekspertiz var fakat TSE belgesi olmayanlarda var merdiven altı dediğimiz. TSE belgesi olmayanlarda yapılan ekspertizlerde mağduriyet yaşanıyor, fakat kurumsal TSE ile anlaşmalı yerlerde mağduriyet yaşanmadan sıkıntıları çözülüyor. Sıfır araç alırken kesinlikle ekspertiz yapmalarını öneriyoruz mağduriyet yaşanmamaları adına.” ifadelerini kullandı.

BAKANLIK VE NOTER TAKİP EDİYOR

Bakanlık ile Türkiye Noterler Birliği arasında veri paylaşımı entegrasyonu gerçekleştiriliyor ve işletmeler tarafından satıştan önce ekspertiz raporu alınıp alınmadığı bilgisi dahil taşıt satış bilgilerinin takibi yapılıyor.