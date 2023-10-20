Uzmanlardan araç bakımı yapacaklara uyarılar Havaların soğumasıyla araç sahiplerini yakından ilgilendiren konu tekrar gündem oldu. Uzmanlar, araç bakımı yapacaklara çeşitli uyarılarda bulunuyor.

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Kış aylarının yaklaşmasıyla, uzmanlar araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiği konusunda uyarılar yapıyor.

Sürücülerin kışlık bakım yapmamaları durumunda ciddi maliyetle karşılaşabilecekleri vurgulanıyor. Uzmanlar, araçlardaki sıvı kontrolleri ve periyodik bakımlarının önemine dikkat çekti.

Uzmanından bakım uyarıları

Bakımlar yapılmaması sebebiyle araç motor suyunun donmasının motora büyük zarar verdiğini anlatan teknik servis uzmanı Ural Zeybek, şunları söyledi:

Öncelikle araç bakımı periyodik bakım olarak yapılması gerekiyor. Periyodik bakımlar yapıldıktan sonra özellikle, kış aylarının yaklaşmasıyla antifriz, cam suyu, lastik dış ölçümleri yapılarak, kış lastikleri de bu dönemde hayati önem arz etmekte.



Bu bakımlar yapılmaması sebebiyle araç motor suyunun donması motora büyük zarar verdiği gibi vatandaşlara da yüksek maliyetli zararlar verebilir. Aracın motorundaki suyun donmasıyla araç revizyona gidecek kadar işlem yapılmaktadır.



Lastiklerin mevsime uygun olmaması nedeniyle kazalarda kaçınılmaz olabiliyor. Cam suyunun donmasıyla camların temizlenme işlemi yapılamamaktadır.

Periyodik bakım sonrası araç ağır bakımlarının da önemli olduğunu vurgulayan servis uzmanı Ural Zeybek, şu uyarılarda bulundu: