Uzmanlardan araç sahiplerine lastik uyarısı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Erdal Kurt, lastik seçimi konusunda açıklamalarda bulundu.

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, lastik seçimi konusunda sürücüleri ilgilendiren açıklamalar yaptı.

Kurt, zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erse de mevsim normallerinin dışında seyreden iklim koşullarına dikkati çekti.

Güvenli bir sürüş için sürücülere düşen görevin tedbir almak olduğunu vurgulayan Kurt, "Mevsimine göre lastik seçimi de bu tedbirlerden sadece biridir. İklimsel değişimden dolayı ani hava değişiklikleri giderek artmakta. Mart ayında yurt genelinde çok yoğun kar yağışları yaşadık ve kış lastiği kullanmayan araçların trafiği nasıl olumsuz etkilediğini ne yazık ki hepimiz gördük.

"ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ 1 NİSAN'DA SONA ERİYOR"

1 Aralık’tan itibaren başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması normal koşullarda 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Ancak valilikler; mevsim koşullarına bağlı olarak bu süreyi uzatmakla yetkilidir.

Sürücülerin ilgili valilik açıklamalarını ve bulundukları iklim koşullarını takip ederek doğru zamanda kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçmeleri gerekir.

Doğru lastik, mevsimine ve aracın özelliklerine uygun lastiktir. Ortak trafiğin akıcı ve güvenli bir şekilde sağlanması için tüm sürücülerimizi doğru lastik kullanma konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kış lastikleri çıkarılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir noktanın da araç altından çıkan lastiklerin saklanması konusu olduğunu aktaran Kurt, bu lastiklerin tekrar araç altına takıldıklarında performans kayıpları yaşanmaması için ideal saklama ortamının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Kurt, lastik saklanması için ideal ortamın kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak ortamlar olduğunu belirterek, ‘’Lastikler mümkün ise dik olarak ve yan yana, değil ise üst üste istiflenmeli; yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmelidir. Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç yüzünden kalıcı deformasyona maruz bırakmamaya özen gösterin.

Doğru şekilde saklanan lastiğin ömrü uzar, tekrar araç altına takıldığında performans kaybı yaşanmaz." açıklamasında bulundu.