Petrol
108.97
-0.47%
Euro
16.31
0.20%
Dolar
14.83
0.07%
Altın
917.01
0.13%
Borsa
2172
0.00%
Bitcoin
706.428
1.56%
BTXN Coin
37.40
-7.69%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Uzmanlardan araç sahiplerine lastik uyarısı

    Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği Genel Sekreteri Erdal Kurt, lastik seçimi konusunda açıklamalarda bulundu.
    • AA
    • 29.03.2022 - 08:48
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 09:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uzmanlardan araç sahiplerine lastik uyarısı

    Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, lastik seçimi konusunda sürücüleri ilgilendiren açıklamalar yaptı.

    Kurt, zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan itibarıyla sona erse de mevsim normallerinin dışında seyreden iklim koşullarına dikkati çekti.

    Güvenli bir sürüş için sürücülere düşen görevin tedbir almak olduğunu vurgulayan Kurt, "Mevsimine göre lastik seçimi de bu tedbirlerden sadece biridir. İklimsel değişimden dolayı ani hava değişiklikleri giderek artmakta. Mart ayında yurt genelinde çok yoğun kar yağışları yaşadık ve kış lastiği kullanmayan araçların trafiği nasıl olumsuz etkilediğini ne yazık ki hepimiz gördük.

    "ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ 1 NİSAN'DA SONA ERİYOR"

    1 Aralık’tan itibaren başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması normal koşullarda 1 Nisan itibarıyla sona eriyor. Ancak valilikler; mevsim koşullarına bağlı olarak bu süreyi uzatmakla yetkilidir.

    Sürücülerin ilgili valilik açıklamalarını ve bulundukları iklim koşullarını takip ederek doğru zamanda kış lastiğinden mevsime uygun lastiğe geçmeleri gerekir.

    Doğru lastik, mevsimine ve aracın özelliklerine uygun lastiktir. Ortak trafiğin akıcı ve güvenli bir şekilde sağlanması için tüm sürücülerimizi doğru lastik kullanma konusunda duyarlı olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

    lastik

    Kış lastikleri çıkarılırken dikkat edilmesi gereken önemli bir noktanın da araç altından çıkan lastiklerin saklanması konusu olduğunu aktaran Kurt, bu lastiklerin tekrar araç altına takıldıklarında performans kayıpları yaşanmaması için ideal saklama ortamının sağlanması gerektiğini vurguladı.

    Kurt, lastik saklanması için ideal ortamın kuru, serin, güneş ışığı almayan asit ve yağ benzeri kimyasallardan uzak ortamlar olduğunu belirterek, ‘’Lastikler mümkün ise dik olarak ve yan yana, değil ise üst üste istiflenmeli; yerleri dönüşümlü olarak değiştirilmelidir. Lastiklerinizi ağırlık ya da basınç yüzünden kalıcı deformasyona maruz bırakmamaya özen gösterin.

    Doğru şekilde saklanan lastiğin ömrü uzar, tekrar araç altına takıldığında performans kaybı yaşanmaz." açıklamasında bulundu.

    lastik


    İlginizi Çekebilir

    Ramazan Penceremde etkinliğiyle süslenen cam sanatı
    Kültür Sanat

    Ramazan Penceremde etkinliğiyle süslenen cam sanatı

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.
    Bitcoin

    Bitcoin ve kripto para işlemlerinizi hızlı ve güvenilir bir biçimde gerçekleştirin. Hesabınızı hemen oluşturun.

    İstanbul'da online terapide cinsel taciz iddiasına 3 yıl hapis istemi
    3. Sayfa

    İstanbul'da online terapide cinsel taciz iddiasına 3 yıl hapis istemi

    Görüş Bildir