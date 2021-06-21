Uzmanlardan araç sahiplerine sahte jant uyarısı

Sektör yetkilileri, sahte jantı olan araçlarda çok ciddi sıkıntıların meydana gelebileceği konusunda araç sahiplerini uyarıyor.

Her şeyin sahtesinin üretildiği günümüz dünyasında, otomobillerin de birçok sahte yedek parçası satışa çıkıyor.

Bu parçalardan biri olan sahte jantlar, yola çıkanları yolda bırakıyor ve hatta ölümlü kazalara bile neden olabiliyor.

Orijinallerinin piyasa değeri "4 tanesi 40-50 bin lira" değer aralığında olan lüks araç jantlarının sahtesi internette 10-15 bin liraya satılıyor.

AYIRT EDİLMESİ ZOR

Araç jantlarının hangisinin sahte, hangisinin orijinal olduğu gözle ayırt edilemiyor. Bunu anlamak sadece ekspertiz noktalarında mümkün.

Tüm Otoservisler Federasyonu (TOSEF) Genel Sekreter Yardımcısı Hakkı Urfa "Orijinal jantların fiziki anlamda bir deformasyonu olmuyor sert bir darbe almasına rağmen. Aynı jantın sahtesindeyse daha derin bir yara oluşuyor." ifadelerini kullandı.

TOSEF Genel Sekreter Yardımcısı Urfa, fiyatlardaki dengesizliğe de dikkat çekti. Urfa, “Lüks araçlarda 4 tane orijinal jantın fiyatı yaklaşık 50 bin lira civarında, internette bunun sahteleri 10-15 bin lira civarında değişiyor. Sahte jantlar içeriden patlıyor. Bu da yüksek risk teşkil ediyor ve akabinde araçların takla atmasına bile sebep olabiliyor.” açıklamasında bulundu.