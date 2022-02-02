Uzmanlardan LPG'li araç sahiplerine antifriz uyarısı

Soğuk havalarda LPG'li araçlarda ucuz antifriz kullanılmamasına dikkat çeken ustalar, hortumlarda yaşanan çatlakların yangın çıkmasına neden olabileceğini söylüyor.

Türkiye'de yola çıkan otomobillerin yüzde 36,4'ünü LPG'li araçlar oluştururken, bu seçenek ilk önceliği tasarruf olan tüketicilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Avrupa'daki LPG’li otomobil oranı da açık ara en yüksek Türkiye'de. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2019 verilerine göre Türkiye’de en az 4 milyon 661 bin LPG’li otomobil bulunuyor.

Türkiye’de otomobillerde LPG en çok tercih edilen yakıt türü olmasına rağmen Avrupa’da birçok ülkede pek rağbet görmüyor.

LPG'Lİ ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI

LPG'li araçlara gerekli özen gösterilmediği takdirde soğuğun etkisiyle yaşanan hortum çatlakları, yangın çıkmasına sebebiyet verebiliyor.

Uzmanlar ise araç sahiplerini kalitesiz antifriz kullanımı ve ömrü dolan LPG tankının değişimi konusunda uyarıyor.

Araçların radyatör ve motor sistemindeki soğutma sıvılarının hava sıcaklıkları nedeniyle donduğunu belirten LPG ustası Emre Tezal, antifrizin öneminden bahsetti.

"KALİTESİZ ANTİFRİZ KULLANMAYIN"

Zincir marketlerde piyasanın altındaki fiyatlara satılan kalitesiz antifrizlerin araçları korumak yerine daha çok zarar verdiğini belirten Tezal, “Şu an çok ciddi bir soğukla mücadele ediyoruz. Bu soğuklarda en çok yaşadığımız sıkıntı radyatör ve motor sistemi içerisine koyulan soğutma sıvısının donması oluyor.

Bundan dolayı biz yaz, kış antifriz öneriyoruz. Bu soğuk havalarda da özellikle kontrol ettirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu konuda zincir marketlerde satılan ucuz antifrizlerin kullanılmaması çok önemli.

Biraz daha iyi antifrizlerin kullanılması gerekiyor. Çünkü ucuz antifrizler korumaktan çok korozyona neden oluyor. Hem hortum ve bağlantıları bozuyor hem de regülatör diyaframına zararlar veriyor.

"ARAÇ ALEV ALABİLİR"

Tabiri caizse hortumları bıçak gibi keserek su eksilmesine neden oluyor. Bu su eksilmesi de yolda giderken aracın buji kablolarından veya bobinlerinden çıkacak bir kıvılcım ile alev almasına neden olur.

Yaklaşık 1 hafta önce bir araç buraya geldi. Bahsettiğim nedenden dolayı yanmıştı. Aracı eski haline getirebilmek yaklaşık 1 günümüzü aldı.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların en büyük hatayı yakıt tanklarında yaptığını belirten 17 yıllık LPG ustası Emre Tezal, büyük tehlikeden bahsetti.

LPG tanklarının 10 yıl kullanım süresi olduğunu ve ömrü dolduğu takdirde vakit kaybedilmeden değiştirilmesi gerektiğini belirten Tezal, şu ifadeleri kullandı:

“LPG’li araçlarda en önemli şey 10 yılı dolduran tankların değişimidir. Müşterilerimiz burada çok fazla yanılgıya düşüyorlar. LPG tankının süresi dolsa dahi bir sonraki araç muayenesi tarihini bekliyorlar.

Bunu yapmamaları konusunda müşterilerimizi uyarıyoruz. Her yıl gelip kontrolleri yaptırmalarını öneriyoruz. Muayene tarihini beklemeden zamanı dolan tankın değiştirilmesi gerekiyor.

Çünkü kullanılan LPG tankları basınçlı kaplardır. Bundan dolayı benzin depolarına benzemez. Sürekli basınca maruz kaldıkları için kaynak dikişlerinden atma yapabilir. Kaçaklara neden olabilir. Bu da kullanıcılar açısından ciddi bir hayati tehlikeye neden olur.”