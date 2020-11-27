Uzmanlardan sürücülere hasarlı jant uyarısı

Mevsim şartlarının değişmesi ile sürücülere kış lastiği uyarıları yapılırken, lastiklerin ayrılmaz parçası olan jantların da kontrol edilmesi gerektiğini belirtildi.

Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması çok yakında başlıyor. Ancak uzmanlar, lastikler kadar jant konusunda önemli olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, bazı kazaların farkında olmadan kötü onarılmış ya da replika jantlar sebebiyle ortaya çıktığını belirterek, yıllar içerisinde kötü yol şartları ya da dikkatsiz kullanım sonucu hasar gören jantların, yürüyen aksam elemanlarının çok çabuk yıpranmasına sebep olduğunu ve araç sahiplerinin yüksek tamir bedelleri ile karşı karşıya kalabileceğini ifade ediyor.

HASARLI JANT KAZA SEBEBİ

Hasarlı jantların yanlış onarım ve kaynak işlemi sebebiyle sürüş güvenliğinin tehdit altında kalabileceğini söyleyen RS Servis CEO'su Ünal Ünaldı, "İşinin ehli olmayan ustalar, yanlış uygulamalar ve yanlış kaynakla kötü bir onarım yapabilir ve hiç ummadığınız bir anda jantların kırılmasıyla kaza yapabilirsiniz." dedi.

Öte yandan, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek.