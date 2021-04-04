Uzmanlardan uyarı: Yaz lastiğine bir an önce geçin

MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, havalar ısınmaya başladığı için yaz lastiği kullanımına geçmek gerektiğini belirtti.

Kış aylarında trafikte yer alacak araç sürücülerini doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması, 1 Aralık'ta başlamış ve 1 Nisan 2021'de sona ermişti.

Sürücülerin artık kış lastiklerini kullanmaması gerektiğini belirten Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, "Nisan ayı itibarıyla havalar ısınmaya başladığı için yaz lastiği dediğimiz geleneksel lastik kullanımına geçmek gerekiyor. Çünkü yaz döneminde, kış lastiği kullanımı da aynı risklere yol açabiliyor.

"UYGUN OLMAYAN LASTİKLER KAZA SEBEBİ"

Trafik kazalarına neden olan en önemli unsurlardan biri lastik kullanımı. Mevsimine uygun olmayan lastikler kazalara davetiye çıkarır. Yaz mevsiminde kış lastiği hızlı aşınır ve çabuk yıpranır, aynı zamanda lastiğin ömrünü de kısaltır.

Güvenli, konforlu ve tasarruflu bir sürüş için araç sahipleri kışın kışlık, yazın yazlık lastik tercih etmelidir." diye konuştu.

Lastik alırken mutlaka üretim tarihine bakılması gerektiğini vurgulayan Erkoç, lastik kullanılmamış olsa dahi belli bir raf ömrü olduğunu dile getirdi.

Erkoç, raflarda uzun süre bekletilen, ömrü dolmuş lastiklerin özelliğini kaybettiğini ve balans tutmadığını bildirdi.