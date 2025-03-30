Uzun yola çıkacaklar dikkat: İşte en az yakan otomobiller

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Araç satın alırken, özellikle bütçe dostu seçimler yapmak isteyenler için yakıt tüketimi kritik bir faktör haline geldi.

Şehir içi kullanımda düşük yakıt tüketimi, hem çevreyi koruma hem de ekonomik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşıyor.

En az yakan otomobiller, günlük ihtiyaçları düşük maliyetlerle karşılamak isteyenler için ideal seçenekler sunuyor.

YAKIT TÜKETİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yakıt tüketimini etkileyen birçok faktör bulunuyor. Bunlar arasında aracın motor hacmi, ağırlığı, aerodinamik yapısı, lastiklerin durumu, sürüş tarzı ve hava koşulları yer alıyor.

Özellikle şehir içi trafiğinde dur-kalk yapmak, yakıt tüketimini önemli ölçüde artırıyor. Bu nedenle, şehir içi kullanım için tasarlanmış ekonomik modeller büyük önem taşıyor.

YAKIT TASARRUFLU SÜRÜŞ İPUÇLARI

Doğru araç tercihi, yakıt tüketimini düşürmede önemli bir rol oynuyor. Ancak, sürüş tarzı da yakıt tüketimi üzerinde büyük bir etkiye sahip.

Ani hızlanma ve frenleme yerine, daha sakin ve düzenli bir sürüş tarzı benimsemek, yakıt tasarrufu sağlamaya yardımcı olabilir.

Ayrıca, gereksiz yük taşımaktan kaçınmak, lastiklerin hava basıncını düzenli olarak kontrol etmek ve aracın bakımını zamanında yaptırmak da yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı olur.

EN AZ YAKAN OTOMOBİLLER

Otomotiv sektöründe birçok marka, yakıt tasarrufu sağlayan modelleriyle öne çıkıyor. Özellikle Avrupa pazarında, küçük hacimli dizel ve benzinli motorlara sahip araçlar, düşük yakıt tüketimi değerleriyle dikkat çekiyor.

TOYOTA COROLLA HYBRID

Şehir içi (100 km/L) - 3.7

Şehir dışı (100 km/L) - 3.5

HYUNDAI i20

Şehir içi (100 km/L) - 5.3

Şehir dışı (100 km/L) - 4.0

CITROEN C3

Şehir içi (100 km/L) - 4.8

Şehir dışı (100 km/L) - 3.9

RENAULT CLIO

Şehir içi (100 km/L) - 4.5

Şehir dışı (100 km/L) - 3.6

KIA RIO

Şehir içi (100 km/L) - 5.0

Şehir dışı (100 km/L) - 4.2

HONDA CITY

Şehir içi (100 km/L) - 5.9

Şehir dışı (100 km/L) - 4.7

VOLKSWAGEN POLO

Şehir içi (100 km/L) - 6.1

Şehir dışı (100 km/L) - 4.9

PEUGEOT 208

Şehir içi (100 km/L) - 4.0

Şehir dışı (100 km/L) - 3.6

FORD FIESTA

Şehir içi (100 km/L) - 4.1

Şehir dışı (100 km/L) - 3.7

FIAT EGEA HYBRID

Şehir içi (100 km/L) - 4.6

Şehir dışı (100 km/L) - 4.2