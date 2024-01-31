Volkswagen duyurdu: Halka arz kararı iptal edildi Volkswagen, büyük ölçekli batarya üretimi konusundaki şüpheleri nedeniyle batarya biriminin halka arz planından vazgeçtiğini açıkladı.

ensonhaber.com

İsmini vermek istemeyen kaynaklara göre, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, batarya biriminin halka arzından vazgeçti.

Şirketin bu yıl veya önümüzdeki yıl PowerCo'nun halka arzı veya hisse satışı öncelikleri arasında yer almıyor.

Kaynaklar, durumun şu anda belirsiz olduğunu ve piyasalarda iyileşme olması durumunda planın tekrar hayata geçirilebileceğini belirtti.

Bloomberg'in verilerine göre, 2023 yılı yüksek faizler nedeniyle halka arzlar açısından 10 yıldan uzun sürenin en kötü yılı oldu.

Renault da vazgeçmişti

Fransız otomobil üreticisi Renault da azalan talep nedeniyle elektrikli araç birimi Ampere'nin halka arz planından vazgeçtiğini açıklamıştı.

Bu karar, otomobil sektöründe yaşanan teknolojik değişikliklerin neden olduğu belirsizliklerin otomobil üreticileri için bir risk oluşturduğunu gösteriyor.