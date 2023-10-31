Volkswagen, 2 bin çalışanı ile yolları ayıracak Volkswagen'in yazılım birimi CARIAD, 2024 yılından 2025'in sonuna kadar 2 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

ensonhaber.com

Volkswagen Grubu’nun yazılım departmanı CARIAD, eski Volkswagen CEO’su Herbert Diess tarafından kurulmuştu.

Bütçesini oldukça aşan ve hedeflerini hiçbir zaman tutturamayan yazılım birimi, şimdiye kadar bazı araçların yetişememesine bile neden oldu.

Herbert Diess'in ayrılmasının ardından, Volkswagen Grubu’nun yazılım bölümünün neredeyse tüm yönetim kurulu üyeleri değişmişti.

CARIAD küçülmeye gidiyor

Volkswagen Grubu, yazılım birimi CARIAD'da büyük bir yeniden yapılanma sürecine gidiyor.

Bu kapsamda, şirket 2024 yılından itibaren 2025'in sonuna kadar 2 bin iş pozisyonunu ortadan kaldıracak.

Bu karar, Volkswagen modellerinde kullanılan yazılımların da gecikmesine neden olabilir.

Özellikle, Audi Q6 E-tron ve Porsche Macan gibi önemli elektrikli modeller için tasarlanan yeni 1.2 yazılım mimarisi, beklenenden 16-18 hafta daha geç piyasaya sürülecek.

Önümüzdeki günlerde Porsche, Audi, VW bünyesindeki bazı modellerin lansmanları gecikebilir ve yeni nesillerinin piyasaya çıkma süresi uzayabilir.

Yeniden yapılanma planı, işçi temsilcileri tarafından henüz onaylanmadı. Bu süreçte, işçilere 2025'in ortasına kadar iş garantisi sağlanması konusunda pazarlık yapılıyor.