Volkswagen, 2006'da sattığı Europcar'ı geri almak istiyor

Volkswagen'in, 2006 yılında sattığı araç kiralama şirketi Europcar'ı yeniden satın almak için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2006 yılında araç kiralama şirketi Europcar'ı Avrupalı yatırım firması Eurazeo'ya 3.3 milyar euro karşılığında satmıştı.

Şu anki piyasa değeri 390 milyon euro olan Europcar, yeniden Volkswagen'in gündemine geldi. Alman şirketin, 2006'da sattığı şirketi yeniden geri almak için çalışmalar yürüttüğü ortaya çıktı.

İFLASTAN KURTARACAK

Şirket kaynakları, Volkswagen'in filosunu daha yüksek kârlı olarak değerlendirmek için satın almayı düşündüğünü kaydederken, koronavirüs salgını nedeniyle turizmdeki düşüşün de Europcar'ı iflasın eşiğine getirdiğine dikkat çekiyor.

Europcar'ın borçlarının ise 1 milyar euronun üzerinde olduğu belirtiliyor.