Volkswagen 2021 Golf R tanıtıldı: İşte özellikleri

Volkswagen'in en çok tercih edilen otomobillerinden biri olan Golf, en hızlı versiyonu olan R ile ortaya çıktı. İşte yeni Volkswagen Golf R modelinin sahip olduğu özellikler.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, sekizinci nesil Golf modellerini geçtiğimiz ekim ayında görücüye çıkarmıştı.

Şimdiye kadar Golf'ün GTI, GTD, Alltrack ve Variant türevlerini tanıtan Alman marka, şimdi de serinin lideri Golf R'nin örtüsünü kaldırdı.

VOLKSWAGEN GOLF R TASARIMI

İlk bakışta çok daha agresif bir ön yüze sahip olduğu görülebilen Volkswagen Golf R, R ailesine özgün ön tamponu ve splitter'ı ile dikkat çekiyor.

İki farı birbirine bağlayan uzun LED şerit ise artık araç çalıştığı anda direkt olarak açılıyor. 18 inçlik alüminyum jantları mavi fren kaliperleri ile süslemeyi unutmayan Volkswagen, mat krom renkteki dikiz ayna kapakları ile de genel tasarımda hoş bir kontrast oluşturmuş. Opsiyon listesinde ise 19 inçlik jantlar ve piste uygun slick lastikler bulunuyor.

TEKNİK DETAYLAR

Üretilen en güçlü Volkswagen Golf R unvanına sahip olan model, EA888 kod adlı 2.0 TSI ünitenin en kuvvetli versiyonunu kullanıyor.

Eskisinden tam 20 bg güç daha fazla üretebilen bu ünite, toplam çıkış gücünü 320 bg güce ve 420 Nm torka yükseltmeyi başarıyor.

Otomobil ayrıca, 6 ileri vitesli manuel ya da opsiyonel 7 ileri vitesli DSG şanzıman ile de satın alınabilecek.

Yeni nesil Golf R'ın süspansiyon sistemleri de tamamen yenilenmiş durumda. Selefine göre yere yaklaşık 20 milimetre kadar daha yakın olan aracın süspansiyonları da yüzde on oranında sertleştirildi.





Kabininde standart Golf 8'in izlerini görebildiğimiz sportif model, 10 inç büyüklüğünde dokunmatik bilgi eğlence sistemine sahip ve Volkswagen'in Digital Cockpit Pro adı verilen dijital gösterge paneli ile standart olarak geliyor.

BUGÜN ÖN SİPARİŞE AÇILACAK

Yeni Golf R, 5 Kasım'dan itibaren ön siparişlere açılacak. Markanın yeni Golf R'nin fiyatını da bugün açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye