Volkswagen, 2021'de 15 milyar euro kâr elde etti

Volkswagen, 2021'de 15 milyar euro kâr elde etti

Çip krizinin ağır baskısının ve korona kısıtlamalarının olduğu 2021 yılında, Volkswagen’in kârı 15 milyar euro olarak açıklandı.

Otomobil üreticileri, geçtiğimiz yıla ait finansal verilerini paylaşmaya devam ediyor. Şimdi de Alman marka Volkswagen, bazı bilgiler yayınladı.

Çip krizinin ağır baskısının, korona kısıtlamalarına eklendiği 2021 yılında Volkswagen’in kârı 15 milyar euro olarak açıklandı.

Bu rakam çip krizi, tedarik sıkıntısı, pandemi önlemleri gibi nedenlerle düşen üretim ve satışlara rağmen önemli bir büyüklük olarak kabul ediliyor.

Örneğin Volkswagen Grubu, elde ettiği kârla BMW ve Mercedes ile Opel’in sahibi olan Stellantis Grubu’nu geçmeyi başardı.

250 MİLYAR EURO GELİR ELDE ETTİ

Volkswagen'in 2021 yılında satışlardan elde ettiği gelir ise, 2020’ye göre yüzde 12,3 oranında artarak, 250 milyar euroyu geçti.

Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda ve Seat gibi markalara sahip Volkswagen Grubu, 2021 yılında araç teslimatlarında 2020’ye göre daha kötü performans gösterdi.

Grubun dünya genelinde teslim ettiği araç sayısı yüzde 4,5 azalarak; yaklaşık 8.9 milyona geriledi. 2022 yılı ilk iki ayı için de yaklaşık altıda bir oranında düşüş bildirildi.

Toyota Grubu, 2021 yılında dünya çapında 10.5 milyon otomobil teslim ederek, en çok satan marka olarak kayıtlara geçti.