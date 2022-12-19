Volkswagen: 2023'te sorunlar devam edecek

Volkswagen, 2023 yılında otomotiv sektörü için tek haneli bir büyüme bekliyor ve sorunların devam edeceğini düşünüyor.

2020 yılı otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçti. Koronavirüs pandemisinin neden olduğu çip tedarik sorunları, birçok markayı derinden etkiledi.

Volkswagen Grubu Mali İşler Direktörü Arno Antlitz, enflasyon ve kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle azalın talebin 2023 yılında da devam edeceğini söyledi.

"Markalar maliyetleri düşürmeli"

Antlitz, artan ham madde ve enerji fiyatlarının otomotiv sektörünü etkilediğini ve VW gibi şirketlerin verimliliklerini arttırması için maliyetlerini düşürmeleri gerektiğini ifade etti.

Sektörün 2023’te de büyümeye devam etmesini bekleyen Antlitz, büyümenin tek haneli olacağını belirtti.