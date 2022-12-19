Petrol
79.6
0.71%
Euro
19.8005
0.18%
Dolar
18.6456
-0.03%
Altın
1.074
-0.07%
Borsa
5214
0.00%
Bitcoin
318.053
-0.29%
BTXN Coin
6.79
-5.69%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    Volkswagen: 2023'te sorunlar devam edecek

    Volkswagen, 2023 yılında otomotiv sektörü için tek haneli bir büyüme bekliyor ve sorunların devam edeceğini düşünüyor.
    • 19.12.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 09:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Volkswagen: 2023'te sorunlar devam edecek

    2020 yılı otomotiv sektörü için oldukça zorlu geçti. Koronavirüs pandemisinin neden olduğu çip tedarik sorunları, birçok markayı derinden etkiledi.

    Volkswagen Grubu Mali İşler Direktörü Arno Antlitz, enflasyon ve kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle azalın talebin 2023 yılında da devam edeceğini söyledi.

    "Markalar maliyetleri düşürmeli"

    Antlitz, artan ham madde ve enerji fiyatlarının otomotiv sektörünü etkilediğini ve VW gibi şirketlerin verimliliklerini arttırması için maliyetlerini düşürmeleri gerektiğini ifade etti.

    Sektörün 2023’te de büyümeye devam etmesini bekleyen Antlitz, büyümenin tek haneli olacağını belirtti.

    volkswagen


    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Sakarya'da 1 kişinin öldüğü alkollü mekanda silahlı çatışma anı
    3. Sayfa

    Sakarya'da 1 kişinin öldüğü alkollü mekanda silahlı çatışma anı

    Yeni Opel Mokka fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri
    Otomobil

    Yeni Opel Mokka fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

    Görüş Bildir