Volkswagen: 2025 yılına kadar Tesla'yı geçebiliriz

olkswagen CEO'su Herbert Diess, 2025 yılına kadar Tesla'yı geçerek, dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka kendi modelleri üzerinde çalışıyor. Ancak şu anda pazara hakim tek bir marka var: Tesla.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, Tesla ile elektrikli otomobil üretiminde artan rekabet nedeniyle daha önce 30 bin civarında çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

Tesla ve Çinli üreticilerle rekabet edebilmek için devrim yapmaları gerektiğini daha önce de söyleyen Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, çeşitli açıklamalarda bulundu.

"Hedefimiz Tesla'yı geçmek"

Alman otomotiv devi Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, 2025 yılına kadar Tesla'yı geçerek, dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı olmayı hedeflediklerini söyledi.

"Tesla'dan bunu beklemiyorduk"

Diess yaptığı açıklamada, "Zor bir yarış olacak ama pes etmeyeceğiz. ABD'deki ana rakibimizin bu kadar hızlı ve iyi hazırlanmış olmasını beklemiyorduk." ifadelerini kullandı.

Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikasını geçtiğimiz aylarda Almanya'nın Berlin şehrinde açmıştı. Bu sayede ABD'li şirket, Volkswagen'e ve diğer rakipleri BMW ve Mercedes-Benz'e kendi evlerinde meydan okudu.

Tesla, Berlin'deki fabrikasında tam kapasiteyle çalıştığı zaman haftalık 5 bin ila 10 bin araç üretebilecek. Bu rakam, Almanya'nın 2020'de ürettiği bataryalı elektrikli araç sayısının iki katından bile fazla.