Volkswagen: 2025 yılında kadar Tesla'yı geçeceğiz

Volkswagen CEO'su Herbert Diess, Tesla’nın zayıfladığını ve 2025 yılında sektörde liderliği ele geçireceklerini söyledi.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, birçok marka kendi modelleri üzerinde çalışıyor. Ancak şu anda pazara hakim tek bir marka var: Tesla.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, Tesla ile elektrikli otomobil üretiminde artan rekabet nedeniyle daha önce 30 bin civarında çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

Tesla ve Çinli üreticilerle rekabet edebilmek için devrim yapmaları gerektiğini daha önce de söyleyen Volkswagen'in üst yöneticisi (CEO) Herbert Diess, yeni açıklamalarıyla gündeme geldi.

"Tesla'yı geçeceğiz"

Volkswagen, 2025 yılına kadar dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olmak için Tesla'yı geride bırakacağını düşünüyor. Alman grubun CEO'su, üretimi artırma zorluğunun en güçlü rakibini zayıflattığını iddia etti.

CEO Herbert Diess, "Elon’un, Austin ve Grünheide'de son derece karmaşık iki fabrikayı aynı anda güçlendirmesi ve Şanghay'daki üretimi genişletmesi gerekiyor. Bu güç harcamayı gerektirecek. Bu fırsatı değerlendirmeliyiz. 2025 yılına kadar lider olabiliriz.'' ifadelerine yer verdi.

Elektrikli araçların geliştirilmesine 52 milyar eurodan fazla yatırım yapan Volkswagen, bu yıl dünya çapında yaklaşık 700 bin elektrikli otomobil satmayı planlıyor. Bu rakam Tesla CEO'su Elon Musk'ın sunabileceğini öne sürdüğü 1,5 milyonun yarısından daha az.

Bununla birlikte, yarı iletken tedarik krizinin ilk aşamalarında çoğu rakibinden daha iyi iş çıkaran Tesla, son zamanlarda ABD, Avrupa ve Çin'deki fabrikalarında üretim sorunlarıyla boğuşuyor.

Elon Musk: Tahminlere katılmıyorum

Musk geçen hafta yaptığı açıklamada, VW'nin bu on yılda Tesla'yı geçeceğini öngören sektör tahminlerine katılmadığını ve rakipleri düşünmediğini söylemişti.

Tesla, Avrupa'daki ilk fabrikasını geçtiğimiz aylarda Almanya'nın Berlin şehrinde açmıştı. Bu sayede ABD'li şirket, Volkswagen'e ve diğer rakipleri BMW ve Mercedes-Benz'e kendi evlerinde meydan okudu.

Tesla, Berlin'deki fabrikasında tam kapasiteyle çalıştığı zaman haftalık 5 bin ila 10 bin araç üretebilecek. Bu rakam, Almanya'nın 2020'de ürettiği bataryalı elektrikli araç sayısının iki katından bile fazla.