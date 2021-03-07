Volkswagen, 2030 yılında Tesla'yı geçmek istiyor

Volkswagen, 2030 yılında Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en çok elektrikli otomobil üreten markası olmayı hedefliyor.

Elektrikli otomobillerin oldukça popüler olduğu son yıllarda, markalar da büyük bir rekabet içine girdi. Bu markalardan biri olan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu bir üretici olmak istiyor.

Daha önce 2030 yılına kadar satışların yüzde 35'inin elektrikli olacağını öngören marka, bu tahminini yüzde 70'lere kadar çıkarmış durumda.

Volkswagen'e göre, 2030 yılında sadece Amerika ve Çin'de tamamen elektrikli otomobil satışları, tüm satışların yüzde 50'sini oluşturacak.

TESLA'YI GEÇMEK İSTİYOR

Volkswagen bu konuda Tesla'yı arkasında bırakarak dünyanın en çok elektrikli otomobil üreten markası olmayı hedefliyor.

Volkswagen'in marka CEO'su Ralf Brandstaetter, bu girişimin dijital gelecek için büyük önem arz ettiğini ifade ederek, "Tüm üreticiler arasında Volkswagen kazanmaya en yakın olanı. Bazı rakiplerimiz hala elektrikli otomobil dönüşümünü yaşayamazken, bizler dijital dönüşüm sürecimize hız veriyoruz." dedi.