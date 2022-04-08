Petrol
101.34
0.76%
Euro
16.02
-0.16%
Dolar
14.75
0.06%
Altın
914.69
-0.03%
Borsa
2345
0.00%
Bitcoin
646.026
0.23%
BTXN Coin
34.45
8.33%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Volkswagen, 2030'a kadar içten yanmalı modellerin çoğundan vazgeçecek

    Volkswagen, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobillerin yüzde 60'ının kaldırılacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2022 - 09:18
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 09:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Volkswagen, 2030'a kadar içten yanmalı modellerin çoğundan vazgeçecek

    Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, geleneksel motorlar için yolun sonu göründü.

    İçten yanmalı motor geliştirmeyi durdurduğunu açıklayan Audi'den sonra, bir açıklama da Volkswagen'den geldi.

    Geçtiğimiz yıl, artık geleneksel içten yanmalı motorlar üzerinde çalışmayacağını açıklayan Volkswagen, Avrupa için ilk adımını atıyor.

    2030'da yüzde 60'ı sonlanıyor

    Volkswagen, üst segment üzerinde çalışmaya yoğunlaşacak ve içten yanmalı motora sahip alt modellerin yüzde 60'ını sonlandıracak.

    volkswagen

    Volkswagen, Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, 2020-2024 döneminde elektrikli ve hibrit otomobillerin yanı sıra, dijital teknolojiler geliştirmek için 60 milyar euro yatırım yapacağını duyurmuştu.

    İçten yanmalı motorlar tarih oluyor

    Otomotiv üreticilerinden ve birçok ülkenin aldığı kararları göz önünde bulundurduğumuzda içten yanmalı motorların sonuna yaklaşıyoruz.

    Pek çok marka ve ülke, 2030 yılından itibaren bu dönüşümü gerçekleştirmiş olacak. 2030 yılına kadar araç satışlarının büyük bir kısmını elektrikli modeller oluşturacak.


    İlginizi Çekebilir

    Ketumiyet nedir
    İpucu

    Ketumiyet nedir

    Brent ham petrolü 102,39 dolarda
    Ekonomi

    Brent ham petrolü 102,39 dolarda

    Arap medyasından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'ye gidecek' iddiası
    Gündem

    Arap medyasından 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'ye gidecek' iddiası

    Görüş Bildir