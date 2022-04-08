Volkswagen, 2030'a kadar içten yanmalı modellerin çoğundan vazgeçecek

Volkswagen, 2030 yılına kadar içten yanmalı motorlu otomobillerin yüzde 60'ının kaldırılacağını açıkladı.

Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, geleneksel motorlar için yolun sonu göründü.

İçten yanmalı motor geliştirmeyi durdurduğunu açıklayan Audi'den sonra, bir açıklama da Volkswagen'den geldi.

Geçtiğimiz yıl, artık geleneksel içten yanmalı motorlar üzerinde çalışmayacağını açıklayan Volkswagen, Avrupa için ilk adımını atıyor.

2030'da yüzde 60'ı sonlanıyor

Volkswagen, üst segment üzerinde çalışmaya yoğunlaşacak ve içten yanmalı motora sahip alt modellerin yüzde 60'ını sonlandıracak.

Volkswagen, Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, 2020-2024 döneminde elektrikli ve hibrit otomobillerin yanı sıra, dijital teknolojiler geliştirmek için 60 milyar euro yatırım yapacağını duyurmuştu.

İçten yanmalı motorlar tarih oluyor

Otomotiv üreticilerinden ve birçok ülkenin aldığı kararları göz önünde bulundurduğumuzda içten yanmalı motorların sonuna yaklaşıyoruz.

Pek çok marka ve ülke, 2030 yılından itibaren bu dönüşümü gerçekleştirmiş olacak. 2030 yılına kadar araç satışlarının büyük bir kısmını elektrikli modeller oluşturacak.