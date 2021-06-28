Volkswagen, 2035'ten sonra Avrupa'da içten yanmalı araçlara veda ediyor

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2035 yılına kadar Avrupa'da içten yanmalı motora sahip otomobil üretimini durduracak.

Elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazara hakim olmaya başladığı son yıllarda, geleneksel motorlar için yolun sonu göründü.

İçten yanmalı motor geliştirmeyi durdurduğunu açıklayan Audi'den sonra, bir açıklama da Volkswagen'den geldi.

Geçtiğimiz mart ayında, artık geleneksel içten yanmalı motorlar üzerinde çalışmayacağını açıklayan Volkswagen, Avrupa için ilk adımını atıyor.

AVRUPA'DA İÇTEN YANMALI ARAÇ ÜRETMEYECEK

Volkswagen'in binek otomobil markasının satış ve pazarlamadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Klaus Zellmer, Volkswagen'in Avrupa'da 2033 ve 2035 yılları arasında içten yanmalı motorlu araç işinden çıkacağını belirtti.

Zellmer, Volkswagen'in ABD ve Çin'de içten yanmalı motorlu araçlar pazarından Avrupa'dan daha sonra çıkacağını belirterek, Alman üreticinin Afrika ve Güney Amerika pazarlarından çıkmasının ise siyasi koşullar ve altyapı eksikliği nedeniyle daha uzun zaman alacağını vurguladı.

Volkswagen, Kasım 2019'da yaptığı açıklamada, 2020-2024 döneminde elektrikli ve hibrit otomobillerin yanı sıra, dijital teknolojiler geliştirmek için 60 milyar euro yatırım yapacağını duyurmuştu.

İÇTEN YANMALI MOTORLAR TARİH OLUYOR

Otomotiv üreticilerinden ve birçok ülkenin aldığı kararları göz önünde bulundurduğumuzda içten yanmalı motorların sonuna yaklaşıyoruz.

Pek çok marka ve ülke, 2030 yılından itibaren bu dönüşümü gerçekleştirmiş olacak. 2030 yılına kadar araç satışlarının büyük bir kısmını elektrikli modeller oluşturacak.