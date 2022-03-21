Volkswagen, 246 bin aracını geri çağırdı

Volkswagen, önemli parçalarda ortaya çıkan sorun nedeniyle 246 bin aracını servislere geri çağırma kararı aldı.

Alman otomotiv devi Volkswagen, önemli parçalarda ortaya çıkan sorun nedeniyle 246 bin aracını geri çağırma listesine ekledi.

Şirket, ABD ve Kanada'da sattığı Atlas model araçlarının söz konusu sorundan etkilendiğini duyurdu.

Atlas ve Atlas Cross Sport model araçların hava yastıkları, pencereleri ve frenlerinde sorunlar tespit edildi ve sorunun çözülmesi için çalışmalar başladı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’nden alınan bir rapora göre, arabaların kablolarında meydana gelen hasar, hava yastıklarının “tasarlandığından daha geç” açılmasına neden olabiliyor ve bu da yaralanmalara davetiye çıkarıyor.

Kablolama sorunu, aracın camlarının kendiliğinden aşağı kayması ve elektronik park freninin düşük hızlarda istemeden devreye girmesi de dahil olmak üzere otomobillerde başka sorunlara da neden olabiliyor.

10 MAYIS'A KADAR BİLGİLENDİRECEK

Geri çağırmaya ilişkin olarak program yayınlayacağını duyuran Volkswagen, araç sahiplerini de 10 Mayıs 2022'ye kadar bilgilendirecek.

Geri çağırma, 2019′dan 2023′e kadar Volkswagen Atlas’ı ve 2020′den 2023′e kadar Volkswagen Atlas Cross Sport modellerini kapsıyor.