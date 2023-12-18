Volkswagen, 25 bin dolarlık elektrikli SUV modelini paylaştı Mart ayında uygun fiyatlı ID.2 konsept aracını duyuran Volkswagen, şimdi de otomobil hakkında ilk görseli yayınladı.

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Son yıllarda elektrikli otomobillere olan ilgi oldukça fazla. Bu nedenle birçok marka, bu pazara dev yatırımlar yapmaya başladı.

Bu markalardan biri olan Alman üretici Volkswagen, önümüzdeki beş yıl içinde elektrikli otomobiller için 193 milyar dolar harcama yapacağını açıklamıştı.

Volkswagen'den yeni elektrikli otomobil

Volkswagen, Avrupa satış fiyatı 25 bin dolar olacak, tamamen elektrikli yeni konsept ID. 2all modelini görücüye çıkarmıştı.

Yeni MEB Entry platformuna dayalı olarak üretilecek ID. 2all, Volkswagen'in 2026 yılına kadar pazara sunmayı planladığı on yeni elektrikli araç modelinden biri olacak.

SUV modelinden ilk paylaşım geldi

Mart ayında uygun fiyatlı ID.2 konsept aracını duyuran şirket, şimdi de uygun fiyatlı SUV modelinin ilk tanıtım resmini yayınladı.

Aracın silüetinin görüldüğü resimde, yuvarlak olmayan, hafif köşeli çamurluklar göze çarpıyor. Eğimli ön cam ve tavan çizgisi, sportif coupe tarzı bir görünüm sunuyor.

2026 yılında satışa çıkması beklenen otomobil hakkında şimdilik başka detay yok.