Volkswagen, 286 beygirlik yeni elektrik motorunu tanıttı Yıl sonundan itibaren Volkswagen'in elektrikli araçlarında kullanılacak yeni motor, görücüye çıktı

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, artık elektrikli araçlara daha fazla ağırlık veriyor.

Bu kapsamda, dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan Passat sedanın üretimine son veren şirket, yeni elektrikli otomobillerini tanıtmaya devam ediyor.

Elektrikli araçlara yönelik milyarlarca euro yatırım yapan Volkswagen, şimdi de APP550 adı verilen yeni elektrik motorunu tanıttı.

Yıl sonuna doğru araçlarda kullanılacak

Daha yüksek performans ve verimliliği bir arada sunmak için geliştirilen APP550, bu yılın son çeyreğinden itibaren elektrikli araçlarda kullanılmaya başlanacak.

ID modellerinin temelini oluşturan MEB platformu için geliştirilen yeni e-motor, arka tekerleklere 210 kW (286 PS) güç ve 550 Nm civarında maksimum tork sağlayacak.

APP550 adı verilen sistem Almanya'daki Kassel fabrikasında üretilecek. Bu motorun ilk olarak Nisan ayı içerisinde tanıtılacak Volkswagen ID.7'de kullanılması bekleniyor.