Volkswagen, 3 boyutlu yazıcı ile üretimi hızlandırıyor

Volkswagen, hem maliyeti azaltmak hem de üretime hız kazandırmak için 3 boyutlu yazıcıları tesislerine sokmaya başlıyor.

3 boyutlu yazıcılar, ilk çıktıkları andan itibaren gittikçe popüler olmaya devam ediyor. Başta oldukça pahalı piyasaya çıkan bu yazıcılar, zaman geçtikçe daha çok çeşitliliğe kavuştu.

Bu teknolojiyi yakından takip eden Alman otomobil üreticisi Volkswagen, hem maliyeti azaltmak hem de üretime hız kazandırmak için 3D yazıcıları tesislerine sokmaya hazırlanıyor.

DAHA HAFİF, DAHA UCUZ



İlk olarak markanın ana üssü Wolfsburg'da başlayacak proje kapsamında, 3D yazıcılarda, "yapıştırıcı ile katmanlı imalat" (Binder Jetting) yapılacak.

Bu sayede Volkswagen, üretilen parçaların yüzde 50 oranında daha hafif olmasını ve daha az maliyetle üretilmesini sağlıyor.

Yapılan resmi basın açıklamasına göre, bu şekilde yazılacak ilk parça T-Roc Cabriolet'nin A sütunu olacak.

Volkswagen'in ilk testlerine göre parçalar, geleneksel olarak üretilen kardeşlerine göre çok daha tasarruflu ve hızlı şekilde üretiliyor.

Volkswagen'in üretim kanadının baş sorumlusu Chrisitan Vollmer: "Ortaklarımız ile birlikte 3D yazıcı teknolojisini, otomotiv dünyasında en etkili şekilde kullanmak için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

SIEMENS İLE ORTAK OLDU

Volkswagen, bu süreç içerisinde Siemens ile önemli bir ortaklığa da imza attı. Böylece arkasına hem HP hem de Siemens gibi markaların teknolojilerini alan Alman üretici, 3D yazıcı teknolojisini gelecekte çok daha sık kullanacak.

Kaynak: Motor1 Türkiye