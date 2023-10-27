Volkswagen, 3. çeyrek karını açıkladı: 4.9 milyar euro! Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) Grubu, temmuz-eylül döneminde kârını yüzde 14,9 artırarak 4,9 milyar euroya çıkardı.

AA & Ensonhaber

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını da bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayınladı.

Grubun geçen yıl temmuz-eylül döneminde 4,26 milyar euro olan özel kalemler öncesi kârı, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 14,9 artışla 4,9 milyar euroya yükseldi.

2.3 milyon adet araç teslim etti

Grubun, üçüncü çeyrekteki araç teslimatları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak yaklaşık 2,3 milyona yükseldi.

Yılın 9 aylık döneminde Alman üreticinin satışları yüzde 16 artarak 235,1 milyar euroya ve faaliyet kârı yüzde 7 artışla 16,2 milyar euroya ulaştı.

Elektrikli araç satışları yüzde 45 arttı

Şirketin tamamen elektrikli otomobilinin teslimatları da aynı dönemde yüzde 45 artarak 531 bin 500 adet oldu

Volkswagen, teslimatlar ve satışlar için tahminlerini korudu. Şirketin bu yıl 9-9,5 milyon arasında araç teslim etmesi beklenirken, satışların yüzde 10-15 arasında artacağı tahmin ediliyor.