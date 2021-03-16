Volkswagen, 4 bin çalışanını erken emekliye ayırma kararı aldı

Volkswagen, 4 bin çalışanını erken ve kısmi emeklilik yoluyla işten çıkaracak. Ayrıca şirket, yeni işe alımları da durdurduğunu açıkladı.

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, yaklaşık 4 bin çalışanıyla erken ve kısmi emeklilik yoluyla yollarını ayıracağını duyurdu.

Otomotiv devi, iş konseyi ile varılan anlaşma sonucunda 1964 doğumlulara kısmi emeklilik, 1956 ile 1960 yılları arasında doğanlara da erken emeklilik imkanı sunacak.

Volkswagen, 900 kadar kişinin erken emekliliği seçeceğini tahmin ettiklerini belirtirken, kısmi emeklilikten kaç kişinin faydalanmasını bekledikleri hakkında bilgi vermedi.

4 BİN POZİSYON KAPATILIYOR

Reuters'a göre, Almanya'daki 6 Volkswagen markasına ait fabrikada uygulanacak programla 3-4 bin pozisyon kapatılacak.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen, elektrikli araçlara yönelmek için eğitim bütçesini 40 milyon eurodan 200 milyon euroya çıkardığını duyurmuştu.

ELEMAN ALIMLARI DURDU

Şirket ayrıca 2021 yılı sonuna kadar da eleman alımlarını durduğunu açıkladı. Dış alımların sadece elektrikli araçlar, dijitalleşme ve araç pili geliştirme departmanlarında yapılacağı belirtildi.

Toplamda 120 bin civarında çalışanı olan Volkwagen Grubu, ocak ayında önümüzdeki iki yıl içerisinde iş gücü maliyetlerini yüzde 5, satın alma maliyetlerini de yüzde 7 azaltacağını açıklamıştı.