Volkswagen, 6 yeni batarya fabrikası için kendine yer bakıyor

Volkswagen, elektrikli otomobiller için batarya hücresi üretiminde altı yeni fabrika kuracak. Şirket, şimdiden yer ve partner arayışlarına başladı.

Elektrikli otomobillere olan ilginin bir hayli arttığı son yıllarda birçok otomobil üreticisi, kendi modellerini piyasaya sürme yarışına girdi.

Ayrıca otomobillerde kullanılacak bataryaların üretimi de markalar için en önemli konuların başında geliyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, geçtiğimiz günlerde İsveçli lityum iyon pil üreticisi Northvolt şirketine 14 milyar dolarlık sipariş vermişti. Ancak marka, bununla da yetinmeyecek.

AVRUPA'DA 6 YENİ FABRİKA YOLDA

Volkswagen, elektrikli otomobillerde kullanılan batarya hücrelerinin üretimi için Avrupa'da toplam altı fabrika kurmayı planlıyor.

VW Yönetim Kurulunun teknolojiden sorumlu üyesi Thomas Schmall, 2030 yılına kadar partner şirketlerle birlikte Avrupa'da batarya hücresi üretimi yapacak altı fabrika kurmak istediklerini açıkladı. Altı fabrikanın yılda toplam 240 gigawatt saatlik enerji üretmesi planlanıyor.

MALİYETİ 12 MİLYAR EURO

Volkswagen, kurulacak fabrikaların maliyeti hakkında bilgi vermekten kaçındı. Ancak sektörde, fabrika başına maliyetin 2 milyar euroyu bulacağı, VW'nin toplamda 12 milyar euro harcayacağı konuşuluyor.

YER VE PARTNER ARANIYOR

Fabrikalardan birinin şirketin Wolfsburg'daki merkezinin yakınında, Aşağı Saksonya eyletindeki Salzgitter kentinde kurulması bekleniyor. Diğer fabrikalar için yer ve partner arayışının sürdüğü ve seçeneklerin değerlendirildiği belirtiliyor.