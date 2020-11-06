Volkswagen, ABD başkanlık yarışında Joe Biden'a destek verdi

Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, Joe Biden'ın başkan seçilmesinin kendileri açısından daha iyi olacağını söyledi.

ABD'de 3 Kasım'da başlayan başkanlık seçimleri için oy sayımı hala devam ederken Alman otomotiv üreticisi Volkswagen tarafını belli etti.

Volkswagen'in CEO'su Herbert Diess, Joe Biden'ın başkan olmasının kendileri açısından daha olumlu sonuçlar doğuracağını açıkladı.

Diess, Beyaz Saray'a Biden'ın geçmesi ile VW'nin yüksek miktarda elektrikli araç üretiminin önünün açılacağına işaret etti.

"DEMOKRATLAR BİZİM İÇİN DAHA UYGUN"

Konuya ilişkin açıklamasında Diess, "Demokratların programı bizim dünya çapında iklim değişikliği ile mücadelemize daha uygun." ifadelerini kullandı.

2015'teki dizel skandalı sonra elektrikli araç yatırımlarını hızlandıran VW, Çin, ABD ve Avrupa'da geliştirdiği elektrikli modelleri satışa sunmaya hazırlanıyor.



