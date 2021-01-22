Volkswagen, ABD'de Passat'tan sonra Golf üretimini de durdurdu

Volkswagen, Kuzey Amerika pazarı için Meksika'da üretilen Golf modelinin fişi çekti.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

PASSAT İÇİN YOLUN SONU

Volkswagen'in, Passat'ın ABD'de ve Avrupa'da fişini çekeceğini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bunun en büyük nedeni ise Alman şirketin artık elektrikli modellere odaklanması olarak gösterilmişti. Bu kararla Passat'ın 2023 yılında yollara veda etmesi bekleniyor.





GOLF ÜRETİMİ DE DURUYOR

Yapılan açıklamaya göre Volkswagen Golf'ün ABD'de satılan versiyonunun fişi çekildi. Son otomobilin geçtiğimiz hafta üretim bandından çıktığı aktarılırken, yeteri kadar Golf stoğu bulunması nedeniyle satışlar yıl sonuna kadar devam edecek.

Öte yandan, ABD'li tüketiciler Volkswagen Golf 8'in standart versiyonunu göremeyecek, fakat Golf GTI ve Golf R satışları bir süre daha devam edecek.

Tasarımı ve teknolojileri yenilenen Golf GTI ve Golf R modelleri yıl içerisinde Kuzey Amerika pazarında satışa sunulmuş olacak.

SATIŞLAR DÜŞMÜŞTÜ

Uygun fiyatlı hatchback modeller ABD yollarında her geçen gün daha az görülmeye başlayan otomobiller arasında. Zira 2017 yılında yaklaşık 70 bin adet olan Golf satışları da yıldan yıla düşmeye başladı ve 2020 yılında 25 bin adet civarına kadar geriledi.





Pandemi koşullarında yeni fabrika yatırımı yapmaktan çekinen Volkswagen, elindeki kapasiteyi doğru modeller için kullanmak konusunda adımlar atıyor.

Şirket, şu anda yüzde 100 elektrikli otomobillerinin üretimine ağırlık vermiş durumda. Ayrıca ülkedeki SUV talebine yönelik yeni modeller de yolda.