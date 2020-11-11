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    Volkswagen, ABD'li kamyon üreticisi Navistar'ı satın aldı

    Volkswagen, ABD'li kamyon üreticisi Navistar'ı satın aldı

    Ağır ticari dünyasına hızlı bir şekilde giriş yapan Volkswagen, ABD'li kamyon üreticisi Navistar'ı bünyesine kattı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 09:03
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 09:35
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    1902 yılında kurulan oldukça köklü bir şirket olan ABD'li Navistar, otobüs ve kamyon üretimiyle ön plana çıkıyor. Şirketin ürünleri, dünya çapında 90 ülkede 60'ı aşkın satış ağı üzerinden müşterilerle buluşuyor.

    Ağır ticari dünyasına sağlam adımlarla basmak isteyen Alman otomobil üreticisi Volkswagen, daha önce iki kere Navistar'ı satın almaya çalışmış ancak markanın bu talebi olumsuz karşılanmıştı.

    ANLAŞMA SAĞLANDI

    Alman marka, artık amacına ulaşarak ağır ticari markası Traton üzerinden Navistar'ı 3,7 milyar dolara bünyesine kattı.

    VOLKSWAGEN

    Volkswagen'in ağır ticari markası Traton, şu anda Navistar'ın yüzde 17'sine sahip durumda. Anlaşmaya göre Traton, kalan yüzde 83'lük hisse başına 44.50 dolar ödeyecek. Anlaşmanın ise 2021 sonunda tamamlanması bekleniyor.

    Kuzey Amerika'nın ağır ticari sektörünün ciddi bir pazar olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu pazarın en önemli isimlerinden olan Navistar, Volkswagen'e bağlı olan Scania ve MAN ile birlikte Avrupa ve ABD'yi birbirine bağlayacak.

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