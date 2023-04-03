Volkswagen açıkladı! Golf içten yanmalı motora veda ediyor Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in, efsanevi Golf modeli için yeni bir içten yanmalı motor geliştirmeyi planlamadığı bildirildi.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen, artık elektrikli araçlara daha fazla ağırlık veriyor.

Bu kapsamda, dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan Passat sedanın üretimine son veren şirket, yeni elektrikli otomobillerini tanıtmaya devam ediyor.

Elektrikli Golf yakında geliyor

2025'te piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli Volkswagen Golf konsepti ile birlikte, içten yanmalı motorlu Golf'ün, makyajlandıktan sonra 2028'e kadar satışta kalması bekleniyor.

İçten yanmalı motor yenilenmeyecek

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Thomas Schaefer, Alman otomobil dergisi Automobilwoche'e verdiği röportajda, Alman üreticinin, 1974'ten beri satışta olan Golf modeli için yeni nesil içten yanmalı bir motor geliştirmeyi planlamadığını belirtti.

Volkswagen'in Avrupa'nın en çok satan otomobili olan Golf'ün motorunu yenilemeye yatırım yapmama kararı sonrası üretimde olan Golf 8, hatchback otomobilin son içten yanmalı motor versiyonu olacak.