Volkswagen açıkladı: Otomobillere ChatGPT desteği geliyor 9-12 Ocak tarihleri ​​arasında düzenlenecek dünyanın önde gelen elektronik ticaret fuarı CES 2024'te Volkswagen, yapay zeka tabanlı ChatGPT'nin IDA sesli asistanına entegre edildiği ilk araçları tanıtacak.

ensonhaber.com

Volkswagen, 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren ChatGPT sohbet botunu araçlarına entegre etme planlarını açıklayarak üretken yapay zeka kervanına katılıyor.

ChatGPT yazılımı; Tiguan, Passat ve Golf'ün yanı sıra, ID elektrikli araç ailesi de dahil olmak üzere VW serisinde mevcut olacak. Bu özellik ilk olarak Avrupa'ya gelecek ve daha sonra ABD'deki müşterilere sunulacak.

Araç sahipleri, yeni süper güçlü sesli asistanı ısıtma ve iklimlendirme gibi temel işlevleri kontrol etmek veya "genel bilgi sorularını" yanıtlamak için kullanabilecek.

VW, sizi yeni bir hesap oluşturmaya veya herhangi bir uygulama yüklemeye zorlamayacağının sözünü veriyor.

Direksiyondan veya sesle etkinleştirilecek

ChatGPT, “Merhaba IDA” uyandırma kelimeleri kullanılarak veya direksiyon simidindeki bir düğmeye basılarak etkinleştirilebilecek.

VW, soruların ve yanıtların "mümkün olan en yüksek düzeyde veri korumasını sağlamak için derhal silindiğini" söylüyor.

Pek çok otomobil üreticisi, üretken yapay zekâ sistemlerini araçlarına entegre etmeye başladı.

Örneğin; yakın zamanda dev navigasyon firması TomTom, Microsoft ile bu tarz bir hamle için ortaklık kurdu. Ayrıca Mercedes-Benz de seçili araçlarına ChatGPT desteği eklemişti.