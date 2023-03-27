Volkswagen açıkladı: Yeni Passat'ın sedan versiyonu olmayacak Volkswagen, yeni nesille birlikte artık sedan Passat’ın üretilmeyeceğini ve satılmayacağını resmi olarak açıkladı.

Haber Merkezi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen'ın en popüler modellerinden biri olan Passat, ülkemizde de oldukça iyi satış rakamlarına sahip.

Dünya çapında 30 milyon üniteden fazla satan ve yaklaşık 100 pazarda satışa sunulan sedan model, Golf'ün ardından Alman markanın en çok sattığı ürün olarak tarihe geçmiş durumda.

Son zamanlarda elektrikli otomobillere daha çok yatırım yapan markalar, eski popüler modellerinden teker teker vazgeçiyor.

Passat sedanın Avrupa'daki üretimini ve satışını bu yılın başlarında durdurma kararı alan Volkswagen, henüz resmi bir açıklama yapmamıştı.

Volkswagen'den ilk açıklama geldi

Şirketin patronu Thomas Schafer, yeni nesille birlikte artık sedan Passat’ın üretilmeyeceğini ve satılmayacağını resmi olarak açıkladı.

Buna ek olarak CEO, yeni nesil Passat'ın station wagon versiyonunun teslimatlarının eylül ayında başlayacağını ekledi.

Bu durum aracın tanıtımının yaz aylarında ya da daha erken bir zamanda yapılacağı anlamına geliyor.

Ayrıca yeni nesil araç artık şirketin Emden, Almanya fabrikasında üretilmeyecek. Onun yerine yeni nesil Passat, Bratislava (Slovakya) fabrikasında banttan inecek.