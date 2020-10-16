Volkswagen ailesinin en yeni üyesi: Taos

Volkswagen ailesine Taos isminde yeni bir model daha katılıyor. Kuzey Amerika'da Golf'ün yerini alacak otomobile daha yakından bakıyoruz.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle bazı pazarlarda ciddi kararlar almak zorunda kaldı. Örneğin şirket, dünyada en çok satan modellerinden biri olan Golf'ü Kuze Amerika pazarından çekti.

Volkswagen, şimdi de Golf'ten daha büyük Taos isminde yeni bir modelde aynı pazara girmeye hazırlanıyor. Giriş seviyesi Tiguan'ın 25 bin dolardan başlayan fiyatlarla satıldığı pazarda, Taos daha düşük bir fiyatla konumlandırılacak.

VOLKSWAGEN TAOS NELER SUNACAK?

Volkswagen Taos'un kabinine baktığımızda Digital Cockpit adı verilen sistemin standart olarak sunulacağını söyleyebiliriz. Alman üretici, yüksek donanım paketlerinde de dijital gösterge panelinin 10.3 inçe kadar büyüyeceğini ifade ediyor. Taos, kablosuz şarj desteğini de standart donanımlar arasına eklemiş durumda.

Volkswagen'in Jetta'da da kullandığı EA211 kod adlı dört silindirli 1.5 litrelik turbo motoru kullanan Taos, 158 bg güç ve 250 Nm tork üretebiliyor.

8 ileri vitesli otomatik şanzıman ile eşleştirilen model, standart olarak önden çekiş sistemi ile geliyor. Kullanıcılar AWD opsiyonunu tercih ederse şanzıman da 7 ileri vitesli DSG seçeneğine dönüşüyor.

VOLKSWAGEN TAOS FİYATI

Fiyatları 21 bin ila 23 bin dolardan başlayacak Volkswagen Taos modelleri 2021 yılının yaz aylarında satışta çıkacak.