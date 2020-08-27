Volkswagen, Almanya'da artan koronavirüs vakalarına karşı harekete geçti

Volkswagen, Almanya'da yeniden artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı tesislerinde test merkezleri kurarak, virüse karşı savaş açmayı planlıyor.

Koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan Alman otomobil üreticisi Volkswagen, neredeyse tüm dünyadaki üretimini durdurmak zorunda kalmıştı.

Normalleşme dönemiyle yeniden eski günlerine dönen Alman üretici, ülkede yeniden artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı harekete geçti.

Volkswagen, Almanya'da günden güne tekrar artmaya başlayan salgın vakaları için şimdiden kolları sıvadı. Şirket, Almanya çevresindeki tesislerinde kuracağı test alanları ile koronavirüse savaş açmayı planlıyor.

ŞİMDİLİK GÜNDE 2 BİN 400 TEST YAPILIYOR

Volkswagen, şu anda Wolfsburg'daki tesisinde günde 2 bin 400 test yapabiliyor. Ana üssü ve en büyük tesisi olan Wolfsburg'da çalışan 50 bin işçi, haftada bir test edilerek sonuçlar 24 saat içerisinde kendilerine ulaştırılıyor.

Volkswagen, Almanya çapında kullanacağı bu sistem ile birlikte gönüllü koronavirüs testlerini hayata geçirecek. Çalışanlar bu bölgelere gelerek örnek verecek ve sonuçlarını 24 saat içerisinde alabilecek.