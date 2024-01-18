Volkswagen, Almanya'da elektrikli araç satışlarında Tesla'yı geçti Volkswagen, 2023 satışlarında Alman elektrikli otomobil pazarında Tesla’yı geride bıraktı.

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Son yıllarda elektrikli otomobiller oldukça popüler hale geldi ve birçok marka kendi modelleri üzerinde çalışıyor.

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi Tesla, şimdiye kadar geleneksel otomobil üreticilerini geride bırakıyordu.

Volkswagen, 2023 yılında Tesla'nın Almanya'daki elektrikli araç satışlarını geçerek bu alanda liderliği ele aldı.

Bu gelişme, Tesla'nın otomotiv dünyasındaki yeni ve dinamik bir oyuncu olarak pozisyonunu korurken, geleneksel markaların yükselişine işaret ediyor.

Almanya'da satışlar arttı

Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi'nin (KBA) açıkladığı verilere göre, 2023 yılında ülkede toplam 524 bin elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 11,4'lük bir artışı temsil ediyor.

Volkswagen (VW) markasının 2023'te kaydettiği yeni saf elektrikli araç sayısı yaklaşık 70 bin 600 oldu ve geçen yıla göre yüzde 11,7 arttı.

Diğer yandan, Tesla markalı elektrikli araçların yeni tescil sayısı 63 bin 700 olarak bildirildi, bu da bir önceki yıla göre yüzde 9'luk bir düşüş anlamına geliyor.