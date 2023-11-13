Volkswagen, Almanya'daki fabrikasında elektrikli araç üretimini durdurdu Volkswagen, Almanya'daki Zwickau tesisinde elektrikli araç üretimini tahmini üç hafta süreyle duraklatacak.

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Volkswagen'in elektrikli araç üretimindeki sıkıntıları devam ediyor. Şirket, elektrik motorlarının yetersizliği nedeniyle Almanya'daki fabrikasında üretimi duraklattığını duyurdu.

Volkswagen Grubu'nun, Zwickau fabrikasında elektrikli motor sıkıntısı nedeniyle bir dizi elektrikli araç modelinin üretimini yaklaşık üç hafta süreyle duraklattığı bildirildi.

Etkilenen modeller

Volkswagen, bu sınırlı kapasite nedeniyle Audi Q4 E-tron, Audi Q4 Sportback E-tron'un yanı sıra; VW ID4 ve VW ID5 modellerinin Zwickau'daki üretimini durduracağını söyledi.

VW ID3 ve Cupra Born modellerinin tedarik darboğazlarından etkilenmediği ve planlandığı gibi üretileceği bilgisi de paylaşıldı.

Zwickau, Volkswagen'in Avrupa'daki en büyük elektrikli araç üretim tesisi konumunda.

Otomobil üreticisi, tesisi elektrikli modeller üretecek şekilde dönüştürmek için 2018'de yaklaşık 1,3 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurmuştu.

Ancak daha yüksek faiz oranları ve daha az sübvansiyon, VW markasına olan talebin azalmasına yol açıyor.

Volkswagen, yavaşlayan siparişleri gerekçe göstererek ekim ayı sonunda Dresden tesisindeki yaklaşık 300 çalışanını işten çıkarmıştı.